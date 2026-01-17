Música do grupo Menos É Mais lidera ranking nacional e se destaca no Spotify em 2025
A conquista marcou a primeira vez, em sete anos, que uma canção fora do sertanejo alcançou o topo da lista anual.
Além do primeiro lugar, o grupo também apareceu na terceira posição com “Coração Partido”, somando mais de 1,2 bilhão de reproduções combinadas entre as duas faixas ao longo do ano.
O Menos É Mais também encerrou 2025 entre os principais destaques da retrospectiva do Spotify no Brasil. De acordo com dados divulgados pela plataforma, o grupo ocupou a segunda posição entre os artistas mais ouvidos do país.
Além do desempenho no ranking de artistas, o Menos É Mais colocou duas músicas entre as três mais reproduzidas do Spotify em 2025. As faixas “P do Pecado”, em parceria com Simone Mendes, e “Coração Partido (Corazón Partío)” figuraram, respectivamente, na segunda e na terceira posições do ranking anual de músicas mais ouvidas.
Na lista de álbuns mais reproduzidos do ano, o grupo também alcançou destaque com “Churrasquinho 3”, que apareceu como o segundo álbum mais ouvido do Brasil na plataforma em 2025.
Com presença constante nos rankings de artistas, músicas e álbuns nas principais plataformas digitais, o Menos É Mais consolidou 2025 como um dos anos de maior alcance de sua trajetória.