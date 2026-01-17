Museu britânico descobre livro macabro feito com pele de assassino
Trata-se de um livro encadernado com a pele do assassino William Corder, que foi enforcado em 1828 pelo assassinato de sua amante.
Intitulado “An Authentic and Faithful History of the Mysterious Murder of Maria Marten”, o livro narra o crime, que ficou conhecido como “Assassinato do Celeiro Vermelho”.
Corder foi capturado, julgado e executado em 1828. Depois de sua morte, sua pele foi usada para encadernar livros que contam sua história.
Além da primeira edição (em exibição desde 1933), uma segunda cópia foi recentemente descoberta, também contendo restos da pele de Corder na encadernação.
O exemplar foi doado por descendentes de um cirurgião que participou da dissecação do assassino e tem pele apenas na lombada e nos cantos da capa.
A prática, chamada bibliopegia antropodérmica, foi comum no século 19, especialmente ligada a punições ou para registros médicos.