Muitos não imaginam, mas couve-flor, brócolis e repolho são variedades da mesma planta
A Brassica oleracea tem origem no Mediterrâneo Oriental e teve domesticação em diferentes formas ao longo da história. A seleção natural e a intervenção humana levaram a uma diversidade impressionante, cada uma com suas características únicas.
Nesse sentido, sua domesticação ocorreu pela primeira vez na Itália por volta de 8 a.C. Alguns dos primeiros exemplos, como a couve e o brócolis chinês, surgiram há cerca de 300 a.C., com o aumento do tamanho das folhas da planta ancestral.
Ela, então, já era valorizada por civilizações antigas como a egípcia e a grega, sobretudo na forma de repolho. A couve-de-folhas, por sua vez, era a verdura mais consumida na Europa até o final da Idade Média.
A couve-flor, então, chegou ao Brasil com os portugueses e tornou-se uma das hortaliças mais populares, especialmente na culinária regional.
Esta planta é uma espécie com uma incrível diversidade, incluindo couve, brócolis, couve-flor, repolho, couve-de-bruxelas (foto) e couve-galega, entre outras.
A maioria das variedades de Brassica oleracea prospera em climas amenos a frios e toleram geadas. As plantas, por sua vez, preferem um solo bem drenado e fértil, rico em matéria orgânica.