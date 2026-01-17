Mistérios que envolvem o Tabuleiro Ouija, o “jogo dos espíritos”
O Ouija é manipulado da seguinte maneira: os participantes colocam os dedos sobre um objeto que se move para responder perguntas, a partir da união de letras/números do tabuleiro..
Cientistas, porém, rejeitam a crença no sobrenatural e afirmam que esse movimento, quando existe, é motivado por integrantes do próprio grupo.
A crença sobre o tabuleiro Ouija começou quando, em 1848, as irmãs Fox, americanas, supostamente contactaram um vendedor que havia morrido. Na foto, da esquerda para direita, Margaret, Kate e Leah.
Nos anos seguintes, as irmãs se popularizam numa época em que, na Europa, Allan Kardec difundia o Livro dos Espíritos (lançado em 1857).
Nos EUA, a doutrina que valorizava o espiritualismo foi se expandindo, até como consolo para parentes de vítimas da Guerra Civil Americana, que aconteceu entre 1861 e 1865 e foi devastadora, deixando 600 mil mortos.
O conceito do Ouija não nasceu como algo maligno, mas, aos poucos, foi sendo apontado pela Igreja Católica como um disfarce para feitiçaria.