Mistérios que envolvem o Tabuleiro Ouija, o “jogo dos espíritos”

O Ouija é manipulado da seguinte maneira: os participantes colocam os dedos sobre um objeto que se move para responder perguntas, a partir da união de letras/números do tabuleiro..

Crédito: Alexia Rodrigues por Unsplash

Cientistas, porém, rejeitam a crença no sobrenatural e afirmam que esse movimento, quando existe, é motivado por integrantes do próprio grupo.

Crédito: Marc Andersen, Kristoffer L. Nielbo, Uffe Schjoedt, Thies Pfeiffer, Andreas Roepstorff, Jesper Sørensen wikimedia commons

A crença sobre o tabuleiro Ouija começou quando, em 1848, as irmãs Fox, americanas, supostamente contactaram um vendedor que havia morrido. Na foto, da esquerda para direita, Margaret, Kate e Leah.

Crédito: Domínio público

Nos anos seguintes, as irmãs se popularizam numa época em que, na Europa, Allan Kardec difundia o Livro dos Espíritos (lançado em 1857).

Crédito: RonaldSanson/pixabay

Nos EUA, a doutrina que valorizava o espiritualismo foi se expandindo, até como consolo para parentes de vítimas da Guerra Civil Americana, que aconteceu entre 1861 e 1865 e foi devastadora, deixando 600 mil mortos.

Crédito: Excel23 wikimedia commons

O conceito do Ouija não nasceu como algo maligno, mas, aos poucos, foi sendo apontado pela Igreja Católica como um disfarce para feitiçaria.

Crédito: Alfred Gale. COLLECTION:wikimedia_commons

