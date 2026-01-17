Mistérios que envolvem o Tabuleiro Ouija, o “jogo dos espíritos”

Em 2023, um caso inusitado na Colômbia teve repercussão envolvendo o ouija. Um grupo de 36 crianças foi hospitalizado após uma brincadeira com o tabuleiro. Professores e parentes, que socorreram os alunos, disseram que eles estavam com convulsões e perda temporária de visão.

Crédito: Reprodução das Redes Sociais