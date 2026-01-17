Mineral de beleza exótica, ágata parece ser tingida à mão
Essas faixas se formam em cavidades de rochas vulcânicas, preenchidas lentamente por soluções ricas em sílica. Cada camada representa um episódio distinto de deposição mineral.
A coloração da ágata pode variar bastante, incluindo tons de branco, cinza, azul, rosa, vermelho, verde e marrom. As cores dependem de impurezas como ferro, manganês e outros minerais.
As ágatas mais valorizadas possuem bandas bem definidas e contraste forte entre as cores. Algumas lembram paisagens, olhos ou penas, ganhando nomes decorativos.
A ágata musgosa, por exemplo, exibe inclusões que lembram musgos ou galhos. Apesar do nome, não apresenta faixas típicas, mas é considerada uma forma especial da pedra.
Outro tipo famoso é a ágata de fogo, com brilho iridescente causado por inclusões microscópicas. Seu efeito óptico impressiona, sendo muito usada em joias artesanais.
Durante séculos, a ágata foi usada como talismã para proteção contra perigos. Civilizações antigas acreditavam que ela trazia coragem e afastava energias negativas.