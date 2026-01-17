Macau, potência dos cassinos que rivaliza com Las Vegas

Macau é hoje um dos maiores polos de entretenimento do mundo. Graças à sua posição estratégica na Ásia, atrai milhões de turistas em busca de luxo e emoção. O crescimento acelerado dos cassinos transformou a cidade numa potência econômica regional. Assim, rivaliza diretamente com Las Vegas, mas com características culturais próprias.

