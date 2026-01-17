Macau, potência dos cassinos que rivaliza com Las Vegas
O jogo foi legalizado em 1850, sob administração portuguesa, marcando um ponto decisivo. A cidade começou a se consolidar como destino único para apostas na Ásia, tanto que, ao longo do século 20, se expandiu com concessões exclusivas. Assim, Macau tornou-se referência mundial em cassinos.
Com a devolução à China em 1999, novas oportunidades surgiram. O governo abriu o mercado para operadores internacionais, o que ampliou a competição. Tal decisão trouxe investimentos bilionários e resorts luxuosos, e Macau entrou definitivamente no cenário global de jogos.
Os cassinos não são apenas espaços de jogo, mas complexos completos. Hotéis cinco estrelas, restaurantes premiados e shoppings se unem em um só lugar. Essa integração cria experiências imersivas para turistas exigentes, e a cidade passa a redefinir o conceito de entretenimento.
Milhões de visitantes chegam anualmente, vindos sobretudo da China continental. Entretanto, há também forte presença de turistas de outros países asiáticos. O fluxo constante sustenta a economia local e gera empregos, o que consolida Macau como destino global.
A cidade, inclusive, supera Las Vegas em faturamento desde 2007. Afinal, os cassinos geram bilhões de dólares em receitas anuais. O desempenho impressionante reforça sua posição de liderança, tendo consequentemente o jogo como o motor da economia local.
O governo de Macau controla rigorosamente o setor de jogos, e as concessões são limitadas e renovadas com critérios claros. A regulação garante estabilidade e confiança para investidores e, assim, o mercado mantém credibilidade internacional.