Limão surpreende com múltiplos beneficios para a saúde
O limão é uma fruta cítrica bastante utilizada na culinária, tanto em pratos doces como salgados, além dos sucos. Ele também serve como base do tempero de muitas receitas e ajuda com tarefas do dia a dia.
Vamos começar falando dos benefícios do limão. Ele é fonte de nutrientes importantes para proteger o corpo e melhorar a saúde. Além da vitamina C, ele também é rico em cálcio, ferro, fósforo, cobre e magnésio.
O limão tem antioxidantes e anti-inflamatórios, com propriedades que melhoram a hidratação do organismo e fortalecem o sistema imunológico, responsável pela defesa do organismo.
Além disso, melhora a aparência da pele, o humor, ajuda a amenizar a ansiedade, previne o mau hálito e acelera o processo de cicatrização do corpo.
Existem quatro tipos de limão: limão taiti, limão cravo, limão galego ou galeguinho e limão siciliano. Conhece todos?
Na cozinha, além da versatilidade na alimentação, o limão também serve para tirar odores mais fortes nos pratos. Por causa do cheiro cítrico e muito marcante, ajuda a mascarar ou até mesmo sobrepor o odor mais forte de alguns ingredientes.