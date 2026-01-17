Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Limão surpreende com múltiplos beneficios para a saúde

Limão surpreende com múltiplos beneficios para a saúde

O limão é uma fruta cítrica bastante utilizada na culinária, tanto em pratos doces como salgados, além dos sucos. Ele também serve como base do tempero de muitas receitas e ajuda com tarefas do dia a dia.

Crédito: Imagem de Markéta Peršínová por Pixabay

" class="op_lazy">

Vamos começar falando dos benefícios do limão. Ele é fonte de nutrientes importantes para proteger o corpo e melhorar a saúde. Além da vitamina C, ele também é rico em cálcio, ferro, fósforo, cobre e magnésio.

Crédito: Imagem de Lucila Turqueto por Pixabay

" class="op_lazy">

O limão tem antioxidantes e anti-inflamatórios, com propriedades que melhoram a hidratação do organismo e fortalecem o sistema imunológico, responsável pela defesa do organismo.

Crédito: Imagem de Izaqueu Alves Prettu Junior por Pixabay

" class="op_lazy">

Além disso, melhora a aparência da pele, o humor, ajuda a amenizar a ansiedade, previne o mau hálito e acelera o processo de cicatrização do corpo.

Crédito: Divulgação

" class="op_lazy">

Existem quatro tipos de limão: limão taiti, limão cravo, limão galego ou galeguinho e limão siciliano. Conhece todos?

Crédito: Divulgação / Andrade Sun Farms

" class="op_lazy">

Na cozinha, além da versatilidade na alimentação, o limão também serve para tirar odores mais fortes nos pratos. Por causa do cheiro cítrico e muito marcante, ajuda a mascarar ou até mesmo sobrepor o odor mais forte de alguns ingredientes.

Crédito: Imagem de Markéta Peršínová por Pixabay

