Lagosta-boxeadora dá “golpe” em turista no litoral paulista
O vídeo mostra o animal “andando” pela areia até que Rafael chega perto para jogá-lo de volta ao mar. Quando ele tenta levantar a lagosta, ela dá um “golpe” na mão dele.
A lagosta-boxeadora, também conhecida como tamarute ou lagosta-mantis, é um crustáceo marinho famoso por seus golpes rápidos e poderosos. Ela possui apêndices semelhantes a punhos que podem se mover a velocidades comparáveis a um tiro de arma.
Seu ataque é tão veloz que cria bolhas de cavitação, liberando calor e luz no processo, o que pode atordoar ou até matar presas instantaneamente. Esse impacto também pode quebrar vidros de aquários e cascos de moluscos.
Colorida e vibrante, vive em recifes de coral e tocas no fundo do mar, principalmente em águas tropicais. E também costuma ser chamada de camarão-louva-a-deus-palhaço porque tem garras dobradas como as de um louva-a-deus. Só que, na verdade, apesar dos nomes, não se trata nem de lagosta nem de camarão.
Pertence a um grupo diferente chamado estomatópodes (ordem Stomatopoda), que é um ramo à parte dentro dos crustáceos. Um grupo próprio, com estrutura corporal e hábitos únicos.
Seu “soco” é tão potente que pode quebrar uma concha com a mesma intensidade de um tiro de arma calibre 22, sem se machucar.