Incríveis teleféricos em diferentes partes do mundo

Autor Flipar
" class="op_lazy">

Mi Teleférico, Bolívia: Um dos mais importantes do mundo, o Mi Teleférico é o maior sistema de teleféricos urbanos do mundo, com 33 km de extensão e 11 linhas.

Crédito: Michel Renouleau - Flickr

" class="op_lazy">

Inaugurado em 2014, ele foi projetado para resolver os problemas de transporte público da capital, La Paz.

Crédito: Grullab wikimedia commons

" class="op_lazy">

A cidade foi construída em uma altitude de 3.640 metros acima do nível do mar, o que torna o transporte público tradicional, como ônibus e carros, difícil e caro.

Crédito: wikimedia commons EEJCC

" class="op_lazy">

Feito para conectar as cidades de La Paz e El Alto, o Mi Teleférico é considerado o mais alto do mundo, com quatro mil metros acima do nível do mar.

Crédito: EEJCC wikimedia commons

" class="op_lazy">

O sistema tem sido um sucesso popular, transportando mais de 100 milhões de passageiros em seus primeiros cinco anos de operação. O Mi Teleférico foi elogiado por sua eficiência, acessibilidade e impacto positivo no meio ambiente.

Crédito: Adelina Herbas wikimedia commons

" class="op_lazy">

Além de auxiliar na locomoção das pessoas, o bondinho se tornou bastante popular entre os turistas, já que proporciona uma excelente vista dos Andes.

Crédito: wikimedia commons Leojauregui

