Incríveis teleféricos em diferentes partes do mundo
Mi Teleférico, Bolívia: Um dos mais importantes do mundo, o Mi Teleférico é o maior sistema de teleféricos urbanos do mundo, com 33 km de extensão e 11 linhas.
Inaugurado em 2014, ele foi projetado para resolver os problemas de transporte público da capital, La Paz.
A cidade foi construída em uma altitude de 3.640 metros acima do nível do mar, o que torna o transporte público tradicional, como ônibus e carros, difícil e caro.
Feito para conectar as cidades de La Paz e El Alto, o Mi Teleférico é considerado o mais alto do mundo, com quatro mil metros acima do nível do mar.
O sistema tem sido um sucesso popular, transportando mais de 100 milhões de passageiros em seus primeiros cinco anos de operação. O Mi Teleférico foi elogiado por sua eficiência, acessibilidade e impacto positivo no meio ambiente.
Além de auxiliar na locomoção das pessoas, o bondinho se tornou bastante popular entre os turistas, já que proporciona uma excelente vista dos Andes.