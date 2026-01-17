Henrique e Juliano são os artistas mais ouvidos do Spotify Brasil em 2025
O desempenho expressivo se repetiu em outras plataformas. Na Deezer, “Manifesto Musical 2” foi o álbum mais executado de 2025, enquanto Henrique e Juliano apareceram como o artista masculino mais ouvido do ano. A dupla também liderou os charts do YouTube Brasil.
Fora do streaming, os números se refletiram em grandes públicos. Henrique e Juliano esgotaram três apresentações consecutivas no “Allianz Parque” e venderam antecipadamente todas as entradas do “Maracanã”, onde abriram a turnê “Manifesto Musical” em 3 de janeiro.
Em agradecimento ao público, os irmãos destacaram a conexão criada pelas canções: “A nossa maior conquista é quando a música se conecta com as pessoas, quando tocamos os sentimentos do nosso público. É ali que todo o esforço e dedicação valem a pena”, afirmaram, agradecendo aos fãs pelo apoio ao trabalho da dupla.
Nascidos em Palmeirópolis, no estado do Tocantins, Henrique e Juliano são irmãos e decidiram seguir carreira musical influenciados pelo pai, grande incentivador da música sertaneja.
Ricelly Henrique Tavares Reis, o Henrique, nasceu em 23 de maio de 1989. Enquanto cursava Direito, teve a primeira grande oportunidade da carreira ao abrir a festa “Balada Sertaneja”, experiência que o levou a se dedicar integralmente à música.
Edson Alves dos Reis Junior, o “Juliano”, nasceu em 27 de novembro de 1990. Caçula da família, é apenas um ano mais novo que o irmão.