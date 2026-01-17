Garoto cria ‘amizade’ inusitada com sapo e mãe faz “casinha” na árvore
O animal, apelidado de “Mr. Toad”, acabou se tornando parte da rotina da família Sutton. A mãe de Theo, Sara Ann Sutton, decidiu transformar o local em um pequeno refúgio.
Afinal, construiu uma mini piscina, um jardim e instalou luzes para atrair insetos, o prato favorito do novo morador. Nas redes sociais, Sara compartilha vídeos mostrando a dedicação do filho – ele conversa com o sapo, enfeita o espaço conforme as estações e até troca bilhetes com o amigo.
Em um deles, o simpático anfíbio “escreve”: “Obrigado por decorar minha casa, Theo. Você é um bom amigo.”
A história viralizou após ser publicada pelo portal “GeoBeats Animals” e também ganhou destaque no canal do YouTube de Sara, que já soma milhares de visualizações.
Em um dos vídeos, a mãe explica que o sapo parece à vontade com a presença humana. “Acho que, se o que fazíamos o perturbasse, ele teria ido embora”, disse.
Segundo ela, “Mr. Toad” hiberna no inverno, mas sempre retorna na primavera – para reencontrar o pequeno Theo.