Fóssil de animal de 500 milhões de anos serviu para ‘bijuteria’

Os vestígios eram de um trilobita e, segundo os arqueólogos, teriam sido usados como amuleto ou joia pelos romanos entre os séculos 1 e 3 d.C.

Crédito: Divulgação/Fernández et al.

O artefato encontrado perto da cidade de Ourense é apenas o 11º associado a culturas antigas e o primeiro em um contexto do Império Romano.

Crédito: Flickr - Victor Hermida Prada

O fóssil, de cerca de 4 cm, pertence ao gênero Colpocoryphe e apresenta marcas de desgaste artificial, sugerindo uso como pingente ou pulseira.

Crédito: Divulgação

Ele foi encontrado em um “lixão” romano, junto a cerâmicas, moedas e ossadas de outros animais.

Crédito: Freepik

Os cientistas estimam que provavelmente o fóssil veio de Toledo, Ciudad Real ou Badajoz, por meio de rotas comerciais como a Via da Prata.

Crédito: Wikimedia Commons/Carlos Delgado

Os romanos atribuíam propriedades mágicas a fósseis, e este pode ter sido usado como proteção ou em um altar doméstico, dada uma inscrição com o nome “MAXSIMVS”.

Crédito: Helga Schmidt-Glassner, Bildarchiv Photo Marburg

