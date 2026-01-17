Força cultural: cidades americanas onde o Country é raiz
Veja algumas cidades americanas que são consideradas referências quando o assunto é a música country e todo o universo que envolve esse tema.
NASHVILLE (Tennessee) – População: 715 mil – Conhecida como a “capital da música country”, Nashville é o berço de grandes ícones do gênero.
A cidade abriga o Grand Ole Opry e a Country Music Hall of Fame, sendo um dos maiores polos culturais da música country.
AUSTIN (Texas) – População: 960 mil – Com uma cena musical vibrante, Austin combina o country tradicional com influências modernas
O famoso festival Austin City Limits e diversos bares honky-tonk mantêm viva a tradição country na cidade. Esses bares em estilo rústico tocam música ao vivo, numa atmosfera descontraída e dançante.
FORT WORTH (Texas) – População: 935 mil – Fort Worth é famosa pelo seu estilo western e seu histórico de rodeios, que incluem provas com touros, cavalos selvagens, e laço de bezerros.