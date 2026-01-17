Esboço de Leonardo da Vinci revela túneis secretos em castelo
O estudo conduzido pela Universidade Politécnica de Milão (foto) usou tecnologias avançadas de escaneamento, confirmando a presença dessas passagens secretas, mencionadas no Codex Forster I.
Construído em 1460 por Francesco Sforza e aprimorado por Ludovico Sforza, o castelo teve Da Vinci como colaborador em seu planejamento e decoração.
Os túneis, possivelmente destinados a propósitos militares e deslocamentos discretos da nobreza, incluem uma passagem que conecta o castelo à Basílica de Santa Maria delle Grazie.
Essa rota sugere um acesso privado ao túmulo da esposa de Ludovico, Beatrice d’Este (foto).
Agora, utilizando tecnologia de realidade aumentada, os pesquisadores planejam oferecer uma experiência virtual, permitindo a exploração dos túneis e a recuperação de detalhes históricos perdidos.
Franco Guzzetti, professor da Politécnica de Milão, destacou que o objetivo é recriar digitalmente tanto a aparência atual quanto elementos históricos do castelo.