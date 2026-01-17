Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Esboço de Leonardo da Vinci revela túneis secretos em castelo

Esboço de Leonardo da Vinci revela túneis secretos em castelo

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

O estudo conduzido pela Universidade Politécnica de Milão (foto) usou tecnologias avançadas de escaneamento, confirmando a presença dessas passagens secretas, mencionadas no Codex Forster I.

Crédito: wikimedia commons/Luigi Brambilla

" class="op_lazy">

Construído em 1460 por Francesco Sforza e aprimorado por Ludovico Sforza, o castelo teve Da Vinci como colaborador em seu planejamento e decoração.

Crédito: Flickr KELVIN HO

" class="op_lazy">

Os túneis, possivelmente destinados a propósitos militares e deslocamentos discretos da nobreza, incluem uma passagem que conecta o castelo à Basílica de Santa Maria delle Grazie.

Crédito: Abelson at English Wikipedia

" class="op_lazy">

Essa rota sugere um acesso privado ao túmulo da esposa de Ludovico, Beatrice d’Este (foto).

Crédito: domínio público/wikimedia commons

" class="op_lazy">

Agora, utilizando tecnologia de realidade aumentada, os pesquisadores planejam oferecer uma experiência virtual, permitindo a exploração dos túneis e a recuperação de detalhes históricos perdidos.

Crédito: Divulgação

" class="op_lazy">

Franco Guzzetti, professor da Politécnica de Milão, destacou que o objetivo é recriar digitalmente tanto a aparência atual quanto elementos históricos do castelo.

Crédito: flickr J.C. López

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar