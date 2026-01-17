Diversos tipos de vinagre e como utilizar cada um
Sua origem remonta à Antiguidade, com registros de uso há mais de 7 mil anos na Babilônia.
Egípcios e romanos já utilizavam o vinagre tanto como tempero quanto conservante. Na Idade Média, seu uso se expandiu para a medicina popular e limpeza doméstica.
Além de seu valor culinário, o vinagre tem propriedades antissépticas, sendo considerado um aliado na conservação de alimentos e na desinfecção de superfícies. Ele também possui ação antioxidante e ajuda na digestão.
Existem diversos tipos de vinagre, produzidos a partir de diferentes matérias-primas como frutas, grãos, vinho e arroz. Cada um tem características únicas de sabor, aroma e acidez.
O vinagre de vinho tinto é encorpado, com sabor forte e levemente adstringente. É ideal para temperar carnes, saladas robustas e molhos à base de ervas.
O vinagre de vinho branco é mais suave e claro, combinando bem com peixes, frutos do mar e vegetais. Ele é comum na culinária mediterrânea