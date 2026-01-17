Curiosidades do Big Ben, marco turístico mais famoso de Londres
#1- Localizado na torre do Palácio de Westminster, o “Big Ben”, como é chamado, é, na verdade, o apelido do sino de grande porte que está presente no interior da torre.
A torre tem uma presença majestosa ao lado do Rio Tâmisa e do Palácio de Westminster e tornou-se um símbolo representativo da cidade.
#2- Antes chamado de “Clock Tower”, o prédio passou a se chamar “Elizabeth Tower” em 2012, para marcar o Jubileu de Diamante da Rainha Elizabeth II.
#3- O monumento foi inaugurado no dia 31 de maio de 1859 e fica localizado no coração de Londres, capital da Inglaterra.
#4- O sino do Big Ben pesa impressionantes 13,5 toneladas e possui uma altura de 2,29 metros!
#5- Por conta do peso, o transporte do Big Ben exigiu o fechamento de vias e um feriado foi decretado no dia. Uma carruagem com 16 cavalos foi utilizada para carregar o sino até a torre, em 1858.