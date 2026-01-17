Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Curiosidades do Big Ben, marco turístico mais famoso de Londres

Autor Flipar
Flipar Autor
#1- Localizado na torre do Palácio de Westminster, o “Big Ben”, como é chamado, é, na verdade, o apelido do sino de grande porte que está presente no interior da torre.

Crédito: wikimedia commons DS Pugh

A torre tem uma presença majestosa ao lado do Rio Tâmisa e do Palácio de Westminster e tornou-se um símbolo representativo da cidade.

Crédito: Alice/Pixabay

#2- Antes chamado de “Clock Tower”, o prédio passou a se chamar “Elizabeth Tower” em 2012, para marcar o Jubileu de Diamante da Rainha Elizabeth II.

Crédito: Mathew Browne por Pixabay

#3- O monumento foi inaugurado no dia 31 de maio de 1859 e fica localizado no coração de Londres, capital da Inglaterra.

Crédito: Suzy Hazelwood pexels

#4- O sino do Big Ben pesa impressionantes 13,5 toneladas e possui uma altura de 2,29 metros!

Crédito: wikimedia commons Peter Broster

#5- Por conta do peso, o transporte do Big Ben exigiu o fechamento de vias e um feriado foi decretado no dia. Uma carruagem com 16 cavalos foi utilizada para carregar o sino até a torre, em 1858.

Crédito: jbc na Unsplash

