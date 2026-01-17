Criança perde dedo do pé após ataque de piranha em lagoa de Minas

Uma criança de 4 anos perdeu um dedo do pé esquerdo após ser atacada por uma piranha enquanto nadava na Lagoa da Prata, em Santana do Paraíso, no Leste de Minas Gerais. O menino estava com familiares quando ocorreu o incidente.

/ Crédito: Associação de Habitação para o Desenvolvimento do bairro Ipaba do Paraíso (AHDESIPA)