Criança perde dedo do pé após ataque de piranha em lagoa de Minas
Assim, foi levado rapidamente para um hospital em Ipatinga, onde passou por cirurgia. Ele permaneceu em observação no dia seguinte e não corre risco. A lagoa é frequentada por moradores e visitantes, especialmente durante o verão.
No entanto, não possui placas de alerta nem restrições para banho. A Cenibra, proprietária da área, afirmou que o local é uma lagoa natural sem estrutura recreativa e informou que vai reforçar a sinalização e dialogar com a comunidade para prevenir novos acidentes.
Recentemente, uma criança de 4 anos sofreu um ataque de piranha enquanto nadava no Balneário Municipal Manoel Severo Lins Neto, em Rancharia, no interior de São Paulo.
Segundo o boletim de ocorrência feito pela mãe, o menino estava acompanhado do padrinho quando foi mordido no início da noite de domingo. O ataque resultou na perda de parte do dedão do pé direito. A família afirma que o local não contava com salva-vidas.
Bicuda: esse peixe chega a 1m de comprimento e pode pesar até cinco quilos. Seu corpo é alongado e sua boca, pontuda. Costuma ser bem veloz e saltar para fora d’água para se alimentar.
Dourado: natural das bacias dos rios São Francisco e Paraná, o dourado pode atingir mais de 25 kg e alcançar 1m de comprimento. Ele também se alimenta de peixes menores.