Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Como são os museus mais bonitos do mundo

Como são os museus mais bonitos do mundo

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

Esses lugares são espaços de preservação, pesquisa e divulgação do conhecimento com o objetivo de educar, entreter e inspirar o público. Alguns deles chamam a atenção por combinarem design arrojado, raízes culturais profundas e tecnologia avançada.

Crédito: Divulgação

" class="op_lazy">

As exposições inovadoras e instalações interativas criam experiências que tornam a arte e a história mais acessíveis. Assim, o portal Mapsted trouxe uma lista com os 10 museus mais bonitos do mundo, locais que se transformaram em polos culturais.

Crédito: Pierre Blache/Wikimédia Commons

" class="op_lazy">

O primeiro da lista é o Museu Guggenheim de Bilbao, projetado por Frank Gehry, com uma arquitetura desconstrutivista. Assim, possui uma superfície de titânio, que brilha sob o sol basco e reflete tanto a cidade quanto o rio.

Crédito: Naotake Murayama/Wikimédia Commons

" class="op_lazy">

Desde 1997, o Guggenheim Bilbao se tornou um ícone cultural da Espanha, que ajudou a revitalizar a área urbana da cidade.

Crédito: Arrazola, Mikel/Wikimédia Commons

" class="op_lazy">

No interior, existem rampas curvas e exposições interativas, com muita tecnologia. Assim, possuem guias de áudio e modelos táteis que permitem pessoas com deficiência visual vivenciarem o local.

Crédito: Mario Roberto Duran Ortiz/Wikimédia Commons

" class="op_lazy">

Na França, o Museu do Louvre já foi uma fortaleza real no passado, mas tornou-se público em 1793. Possui estilo renascentista e a famosa pirâmide de vidro de I. M. Pei, criando uma mistura entre o antigo e o moderno.

Crédito: Alvesgaspar/Wikimédia Commons

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Entretenimento

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar