Cidade proíbe plantio de árvore que mata abelhas

Autor Flipar
No município de Araguaína, Tocantins, os moradores estão sendo aconselhados pela prefeitura a evitar o cultivo de uma árvore conhecida como Nim.

Crédito: Marcos Filho Sandes/Secom Araguaína

Originária da Índia, essa planta tem o potencial de prejudicar insetos, incluindo abelhas, e provocar um desequilíbrio no meio ambiente.

Crédito: wikimedia commons Vinayaraj

De acordo com Filipe Silveira Condessa, engenheiro florestal da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente de Araguaína, a Nim é considerado uma espécie invasora, ou seja, não é nativa do país.

Crédito: wikimedia commons Vinayaraj

Em entrevista ao G1, em 2024, o biólogo e professor Waldesse Piragé destacou que as flores da árvore podem intoxicar um inseto, nesse caso as abelhas, que são essenciais para a polinização.

Crédito: Divulgação / Andréia de Sousa Coêlho

Na cidade de Araguaína, localizada no norte do estado, a prefeitura aconselhou as pessoas a não plantarem essa espécie nas ruas. A administração municipal também está recomendando que os moradores não cultivem essa árvore em seus quintais.

Crédito: wikimedia commons Adbh266

Além disso, em 2022, foi publicado um decreto que permite a remoção das árvores de Nim sem a necessidade de aprovação ambiental. A seguir, entenda a importância das abelhas para o meio ambiente!

Crédito: wikimedia commons Adityamadhav83

