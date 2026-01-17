Cidade proíbe plantio de árvore que mata abelhas
No município de Araguaína, Tocantins, os moradores estão sendo aconselhados pela prefeitura a evitar o cultivo de uma árvore conhecida como Nim.
Originária da Índia, essa planta tem o potencial de prejudicar insetos, incluindo abelhas, e provocar um desequilíbrio no meio ambiente.
De acordo com Filipe Silveira Condessa, engenheiro florestal da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente de Araguaína, a Nim é considerado uma espécie invasora, ou seja, não é nativa do país.
Em entrevista ao G1, em 2024, o biólogo e professor Waldesse Piragé destacou que as flores da árvore podem intoxicar um inseto, nesse caso as abelhas, que são essenciais para a polinização.
Na cidade de Araguaína, localizada no norte do estado, a prefeitura aconselhou as pessoas a não plantarem essa espécie nas ruas. A administração municipal também está recomendando que os moradores não cultivem essa árvore em seus quintais.
Além disso, em 2022, foi publicado um decreto que permite a remoção das árvores de Nim sem a necessidade de aprovação ambiental. A seguir, entenda a importância das abelhas para o meio ambiente!