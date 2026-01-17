Cidade proíbe plantio de árvore que mata abelhas

Uma colmeia tem entre 30 e 60 mil indivíduos. Encontrado o lugar ideal, a primeira coisa a fazer é iniciar a construção dos favos para que a rainha possa colocar seus ovos. Os favos são construídos de cima para baixo com um espaço de 6 a 9 mm entre eles, para as abelhas se locomoverem.

Crédito: Paulo Costa - Flickr