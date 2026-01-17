Castelo Balmoral: o lugar preferido da Rainha Elizabeth, onde ela ficou ao saber que iria morrer
O Castelo de Balmoral foi construído em 1856, durante o reinado da Rainha Vitória. Ele possui um estilo arquitetônico escocês baronial, com torres e detalhes góticos, situado em uma vasta área rural com jardins e bosques.
Balmoral era um refúgio particular para a rainha e a família real, onde ela podia descansar e desfrutar de momentos mais privados, longe das obrigações formais de Londres e do Palácio de Buckingham.
Elizabeth II já estava com a saúde debilitada, e sua permanência em Balmoral foi vista como parte de sua rotina para aproveitar os últimos meses de vida em um lugar que lhe trazia conforto e tranquilidade.
A área total da propriedade de Balmoral, incluindo o castelo e os jardins, é de aproximadamente 20 mil hectares, englobando florestas, colinas, rios e áreas cultivadas.
Os jardins do Castelo de Balmoral são vastos, com paisagens exuberantes, árvores antigas, lagos e canteiros de flores bem cuidados. A área ao redor é montanhosa, com florestas, rios e vastas terras abertas que fazem parte da propriedade real.
Os castelos estão entre as principais atrações turísticas por toda a Europa. Construídos desde o século 10 e preservados integralmente ou parcialmente, reformados ou originais, são símbolos de uma época de poderio e ostentação.