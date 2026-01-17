Benefícios do espinafre, famoso por dar força ao Popeye
O alimento foi propagado pelo personagem dos quadrinhos e do desenho animado, o marinheiro Popeye, criado em 1929 pelo cartunista Elzie Crisler Segar.
Assim, a ideia de que esse vegetal dava força contribuiu para que muitas mães convencessem seus filhos a consumir tal verdura.
Essa verdura verde escura é uma fonte rica de fibras dietéticas, vitaminas e minerais, como ferro e magnésio. As fibras dietéticas desempenham um papel na promoção da saúde digestiva e podem ajudar a aliviar a prisão de ventre.
O espinafre pode fazer parte de uma dieta saudável que contribui para a regulação da pressão arterial, mas não é um remédio milagroso que por si só pode controlá-la.
Atrelada à dieta em que o espinafre pode estar presente, tem o estilo de vida, com dieta, boas noites de sono e atividade física regular.
Esses benefícios do espinafre são possíveis devido ao fato de o espinafre conter boas quantidades de vitamina C, fibras e carotenoides como luteína, zeaxantina e betacaroteno, com ação antioxidante, laxativa e anti-inflamatória.