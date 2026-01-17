Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Anchova: aproveite o peixe que fortalece ossos e melhora o humor

A anchova é um peixe marinho de pequeno porte, com corpo alongado e azulado, sendo actinopterígeo da família Engraulidae.

Crédito: Reprodução do Facebook Peixe & Cia Peixaria

Historicamente, a anchova (Pomatomus saltatrix) é um peixe importante na cadeia alimentar, servindo de alimento para diversos predadores marinhos, como peixes maiores, aves e mamíferos.

Crédito: - Divulgação

Diante disso, pode ser encontrada em águas tropicais e temperadas de todo o mundo, com maior abundância no Mar Mediterrâneo e em oceanos tropicais.

Crédito: Reprodução do Youtube

Especificamente em solo brasileiro, é comum em todo o litoral, com destaque para a região do Rio de Janeiro e Santa Catarina.

Crédito: Reprodução do Youtube

Na culinária, ela é utilizada tanto fresca quanto em conserva, sendo popular em diversos pratos mediterrâneos e em outras cozinhas ao redor do mundo.

Crédito: Reprodução do Youtube

Pertencente à família Engraulidae, ela é conhecida por seu sabor marcante e por ser utilizada tanto in natura quanto em conserva (aliche).

Crédito: Reprodução do Youtube

