A torre retorcida que flopou: prédios tem apartamentos vazios em plena Dubai
A Cayan Tower, com seus 75 andares torcidos em 306 metros, exemplifica essa ambição estética. Ainda que não esteja entre as mais altas, ela enfrenta baixa ocupação. Mais de uma década depois de sua inauguração, muitos dos cerca de 500 apartamentos ainda estão vazios.
Os altos custos de manutenção, competição intensa na Dubai Marina e limitações práticas causadas pela estrutura torcida, que reduz a flexibilidade do uso interno, são os maiores motivos de sua baixa ocupação. Com isso em mente, conheça a lista dos dez maiores prédios de Dubai!
Com 335 metros, a Damac Heights ocupa a décima posição. O prédio impressiona pela fachada ondulada. Inaugurada em 2018, ela incorpora elementos modernos e oferece vista panorâmica da Marina.
Desenvolvida pela Damac Properties, a torre reúne arte contemporânea, automação residencial e áreas comuns de alto padrão. É um dos novos símbolos da vida de luxo em Dubai.
Com 354 metros, a Emirates Tower One é parte do complexo Emirates Towers, símbolo do setor corporativo de Dubai. Concluída em 2000, foi um marco para a era pré-Burj Khalifa, surgindo na nona colocação.
O design em forma triangular ajuda a resistir aos ventos e maximiza o espaço útil. Até hoje, é referência de sofisticação nos negócios da cidade.