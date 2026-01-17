Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

‘Supercrustáceo’ é capaz de esmagar carapaças e quebrar aquários

Trata-se do camarão-louva-a-deus palhaço, também chamado de camarão Mantis ou lagosta-boxeadora.

Crédito: wikimedia commons/Odontodactylus scyllarus

Seu “soco” é tão potente que pode quebrar uma concha com a mesma intensidade de um tiro de arma calibre .22, sem se machucar.

Crédito: Diego Delso, delso.photo, License CC BY-SA

A “clava dáctila”, usada para dar socos, é composta por várias camadas que ajudam a absorver o impacto.
O nome remete à arma clava (um porrete) e ao dáctilo, uma estrutura presente na anatomia dos moluscos.

Crédito: wikimedia commons/Alexander Vasenin

“Para executar repetidamente esses ataques de alto impacto, a “clava dáctilo” do camarão-louva-a-deus deve ter um mecanismo de proteção robusto para evitar danos a si mesmo”, explicou Horacio Espinosa, engenheiro que assina o estudo.

Crédito: Diego Delso, delso.photo, License CC BY-SA

Pesquisadores sugerem que a estrutura da “clava dáctila” da lagosta, formada por camadas de fibras mineralizadas dispostas em formato de V, confere resistência à estrutura.

Crédito: reprodução/youtube

Essa teoria foi testada recentemente por pesquisadores da Universidade Northwestern, que realizaram vários experimentos para comprovar a hipótese.

Crédito: wikimedia commons/Edudellapiazza

