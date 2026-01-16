Segredos da dieta de Sophia Loren, 91 anos de beleza singular
Para quem não viu, Sofia Loren já revelou alguns segredos de sua alimentação. Entre eles o azeite de oliva, que evita o envelhecimento da pele, e o abacaxi fresco, consumido diariamente para ajudar na eliminação de gordura. Ela também não abre mão dos vegetais frescos.
Para promover a limpeza do corpo, Sophia Loren adota uma dieta mensal de três dias, com mil calorias diárias. O destaque do cardápio é a massa, seu alimento favorito, acompanhada de vegetais e porções equilibradas.
Sophia Loren também já afirmou que costuma dormir por volta das 20, acorda às 5h e costuma tomar um banho frio. Ela, aliás, não dispensa as atividades físicas como as caminhadas.
Assim como Sophia Lauren, diversos atores e atrizes já passaram dos 90 anos. Alguns se aposentaram, enquanto outros continuam em atividade tanto no Brasil como no exterior. Veja a lista.
Dick van Dyke – O ator nasceu em 13/12/1925 no Missouri (Estados Unidos). Em 2020, atuou em “O Retorno de Mary Poppins”, reedição do “Mary Poppins” original, que ele também estrelou. É seu maior marco no cinema.