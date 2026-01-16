Segredos da dieta de Sophia Loren, 91 anos de beleza singular

Michael Caine – O ator de 92 anos pode interromper a aposentadoria para a sequência de “O Último Caçador de Bruxas”. Ele voltaria ao papel de Dolan, o padre que auxiliava o caçador vivido por Vin Diesel. O filme original arrecadou 27 milhões de dólares na América do Norte e 146 milhões de dólares no mundo.

Crédito: Divulgação Warner