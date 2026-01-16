Pra quem não viu: O dia em que uma varinha de Harry Potter virou caso de polícia
As varinhas são o ponto alto do comércio baseado na obra de J.K.Rowling , sucesso mundial. E tudo que envolve a saga interessa aos fãs. No Beco Diagonal, Diagon Alley, ficam as lojas que vendem todo tipo de artefato bruxo.
Criar os cenários da saga de Harry Potter para o cinema com base nas ideias da autora J.K.Rowling foi algo desafiador e inspirador para o diretor de arte Stuart Craig.
Foi dele a criatividade para que o imaginário se tornasse algo visual e instigante tanto nos filmes de Harry Potter como no parque temático da Universal, na Flórida.
São muitos os cenários criados para esta saga espetacular. Craig declarou que as lojas ficam propositalmente um pouco inclinadas, como se estivessem despencando.
Na saga de Harry Potter, os bruxos novatos – e o próprio público – são apresentados ao universo fantástico da magia a partir justamente do primeiro lugar que reúne os bruxos: o Beco Diagonal.