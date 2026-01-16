Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Poucos minutos de alongamento, muitos ganhos para o corpo

Poucos minutos de alongamento, muitos ganhos para o corpo

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

Um dos principais benefícios do alongamento é a prevenção de lesões. Músculos alongados respondem melhor aos movimentos e suportam melhor esforços repentinos.

Crédito: imagem gerada por i.a

" class="op_lazy">

A prática regular também auxilia na postura corporal. Ao aliviar tensões musculares, o corpo tende a se alinhar de forma mais equilibrada

Crédito: imagem gerada por i.a

" class="op_lazy">

O alongamento ainda favorece a circulação sanguínea. Com músculos menos tensionados, o sangue flui melhor, levando oxigênio e nutrientes aos tecidos

Crédito: imagem gerada por i.a

" class="op_lazy">

Outro ponto positivo é o relaxamento físico e mental. Alongar-se pode reduzir o estresse e promover sensação de bem-estar.

Crédito: imagem gerada por i.a

" class="op_lazy">

Existem diferentes tipos de alongamento, cada um com finalidades específicas. O mais comum é o alongamento estático, feito com movimentos lentos e sustentados.

Crédito: imagem gerada por i.a

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar