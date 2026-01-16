Poucos minutos de alongamento, muitos ganhos para o corpo
Um dos principais benefícios do alongamento é a prevenção de lesões. Músculos alongados respondem melhor aos movimentos e suportam melhor esforços repentinos.
A prática regular também auxilia na postura corporal. Ao aliviar tensões musculares, o corpo tende a se alinhar de forma mais equilibrada
O alongamento ainda favorece a circulação sanguínea. Com músculos menos tensionados, o sangue flui melhor, levando oxigênio e nutrientes aos tecidos
Outro ponto positivo é o relaxamento físico e mental. Alongar-se pode reduzir o estresse e promover sensação de bem-estar.
Existem diferentes tipos de alongamento, cada um com finalidades específicas. O mais comum é o alongamento estático, feito com movimentos lentos e sustentados.