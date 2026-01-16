Maravilhas da Croácia, um dos países mais belos do mundo
Zagreb – A capital croata é repleta de construções em estilo austro-húngaro dos séculos 18 e 19. A Cidade Alta abriga vários dos mais importantes e antigos patrimônios do país.
Catedral de Zagreb – A igreja em estilo gótico é a segunda construção mais alta do país e é dedicada à Virgem Maria e aos reis São Estêvão e São Ladislau. Ela precisou de reparos após um terremoto em 2020.
Rua Tkalčićeva- A rua no Centro de Zagreb é muito movimentada por ter vários cafés, bares e restaurantes que transformam o local num point dia e noite.
Parque Nacional dos Lagos de Plitviče – Faz parte de uma reserva natural de 300 km² , com 16 lagos interligados por cachoeiras. Tudo muito bem preservado.
Zadar – Cidade histórica que tem ruínas romanas e venezianas na antiga península. As colunas se espalham por diversas partes, tornando o passeio a pé uma das melhores fontes de entretenimento e cultura.