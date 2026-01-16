Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Maravilhas da Croácia, um dos países mais belos do mundo

Autor Flipar
Flipar Autor
Zagreb – A capital croata é repleta de construções em estilo austro-húngaro dos séculos 18 e 19. A Cidade Alta abriga vários dos mais importantes e antigos patrimônios do país.

Crédito: strgars por Pixabay

Catedral de Zagreb – A igreja em estilo gótico é a segunda construção mais alta do país e é dedicada à Virgem Maria e aos reis São Estêvão e São Ladislau. Ela precisou de reparos após um terremoto em 2020.

Crédito: Koreanovsky - wikimedia commons

Rua Tkalčićeva- A rua no Centro de Zagreb é muito movimentada por ter vários cafés, bares e restaurantes que transformam o local num point dia e noite.

Crédito: Modzzak wikimedia commons

Parque Nacional dos Lagos de Plitviče – Faz parte de uma reserva natural de 300 km² , com 16 lagos interligados por cachoeiras. Tudo muito bem preservado.

Crédito: Tomnie wikimedia commons

Zadar – Cidade histórica que tem ruínas romanas e venezianas na antiga península. As colunas se espalham por diversas partes, tornando o passeio a pé uma das melhores fontes de entretenimento e cultura.

Crédito: Maestralno wikimedia commons

