Fruta exótica, Langsat tem polpa translúcida e suculenta

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

Este fruto (Lansium domesticum) foi introduzido em outras áreas tropicais, incluindo Havaí, Suriname e Costa Rica. Uma lenda popular na Indonésia conta que ele surgiu como um remédio para uma praga que atacava as plantações de arroz.

Crédito: Flickr Zami Zahari

Assim, ele apresenta duas variedades: Duku e Longkong. O primeiro é mais doce e arredondado, com casca mais grossa e sem látex. O segundo, por sua vez, tem origem na Tailândia, de redondo a oblongos, e possui menos sementes.

Crédito: Flickr Linda Idris

Desse modo, este fruto cresce em árvores de pequeno porte, que raramente ultrapassam os 10 metros de altura, se apresenta em forma de cachos e pertence à família das Meliaceae, a mesma do mogno.

Crédito: - Ramon FVelasquez/Wikimédia Commons

Contudo, este fruto é sensível e possui baixo tempo de conservação. Por isso, raramente é exportado para longas distâncias, o que limita ainda mais seu acesso em muitos países.

Crédito: Creative Commons

Nesse sentido, o langsat se assemelha a uma pequena batata ou a um dente de alho grande, com uma casca fina que varia do amarelo pálido ao bege.

Crédito: Creative Commons

