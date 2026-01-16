Fruta exótica, Langsat tem polpa translúcida e suculenta
Este fruto (Lansium domesticum) foi introduzido em outras áreas tropicais, incluindo Havaí, Suriname e Costa Rica. Uma lenda popular na Indonésia conta que ele surgiu como um remédio para uma praga que atacava as plantações de arroz.
Assim, ele apresenta duas variedades: Duku e Longkong. O primeiro é mais doce e arredondado, com casca mais grossa e sem látex. O segundo, por sua vez, tem origem na Tailândia, de redondo a oblongos, e possui menos sementes.
Desse modo, este fruto cresce em árvores de pequeno porte, que raramente ultrapassam os 10 metros de altura, se apresenta em forma de cachos e pertence à família das Meliaceae, a mesma do mogno.
Contudo, este fruto é sensível e possui baixo tempo de conservação. Por isso, raramente é exportado para longas distâncias, o que limita ainda mais seu acesso em muitos países.
Nesse sentido, o langsat se assemelha a uma pequena batata ou a um dente de alho grande, com uma casca fina que varia do amarelo pálido ao bege.