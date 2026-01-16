Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Elogiada pela naturalidade ao fumar no filme “O Agente Secreto”, Tânia Maria larga o cigarro e sonha com o Oscar

Flipar
Para não perder novas oportunidades, Tânia decidiu parar de fumar e agora sonha em viajar para a cerimônia do Oscar, rejeitando qualquer limite imposto pela idade.

Crédito: Reprodução Instagram

Embora o tabaco seja notoriamente prejudicial à saúde e, em muitos casos, fatal, o cigarro ainda é largamente consumido. E campanhas de conscientização tentam desestimular essa prática. Dia 29 de agosto é Dia Nacional de Combate ao Fumo.

Crédito: Alexas fotos pixabay

O cigarro como instrumento de inclusão é um problema que foi debatido desde os tempos áureos do cinema, quando o fumo era considerado charmoso.

Crédito: Ralf Kunze pixabay

Impossível saber o alcance do mal causado pelos filmes da época na saúde dos espectadores, tamanha a quantidade de personagens fumantes que inspiraram jovens ao longo de décadas. Nos anos 1920, o cigarro representava glamour e rebeldia.

Crédito: aamiraimer pixabay

Muitas vezes, uma metáfora para a sedução, como em “A Carne e o Diabo” (1926), com Greta Garbo. Entre as décadas de 1930 e 1960, houve uma sucessão de filmes em que os atores fumavam em ambientes que atraíam a atenção pelo requinte e autonomia.

Crédito: divulgação

