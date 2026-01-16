Como evitar mosquitos em casa no verão
A principal medida de prevenção é eliminar qualquer foco de água parada. Pratinhos de plantas, ralos, bandejas e recipientes esquecidos merecem atenção diária
Banheiros e áreas de serviço exigem cuidado extra. Ralos pouco usados devem ser mantidos limpos e, se possível, com tampas ou telas.
O lixo doméstico também pode atrair mosquitos. Sacos bem fechados e descarte frequente ajudam a reduzir odores e locais propícios para insetos.
Ambientes bem ventilados dificultam a permanência dos mosquitos. Ventiladores e circulação de ar tornam o espaço menos atrativo para eles.
O uso de telas em portas e janelas é uma solução simples e eficaz. Elas permitem ventilação sem facilitar a entrada dos insetos.