Como evitar mosquitos em casa no verão

A principal medida de prevenção é eliminar qualquer foco de água parada. Pratinhos de plantas, ralos, bandejas e recipientes esquecidos merecem atenção diária

Crédito: imagem gerada por i.a

Banheiros e áreas de serviço exigem cuidado extra. Ralos pouco usados devem ser mantidos limpos e, se possível, com tampas ou telas.

Crédito: imagem gerada por i.a

O lixo doméstico também pode atrair mosquitos. Sacos bem fechados e descarte frequente ajudam a reduzir odores e locais propícios para insetos.

Crédito: Flipar

Ambientes bem ventilados dificultam a permanência dos mosquitos. Ventiladores e circulação de ar tornam o espaço menos atrativo para eles.

Crédito: imagem gerada por i.a

O uso de telas em portas e janelas é uma solução simples e eficaz. Elas permitem ventilação sem facilitar a entrada dos insetos.

Crédito: Reprodução

