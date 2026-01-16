Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ator de ‘Mr. Bean’ já pilotou avião para salvar a família de acidente trágico; saiba

Flipar
Flipar Autor
Na ocasião, o piloto do avião desmaiou e o ator, num ato de pura coragem, assumiu o controle da aeronave.

Crédito: Pexels/Nur Andi Ravsanjani Gusma

Seu instinto de sobrevivência deu certo e ele conseguiu estabilizar o avião até que o piloto acordasse, salvando sua família.

Crédito: ThisIsEngineering/Pexels

Antes da fama, Atkinson formou-se em Engenharia Elétrica em Oxford, onde descobriu seu talento para a comédia. Conheça mais sobre ele!

Crédito: Standish77 at English Wikipedia

Durante o mestrado em Oxford, ele começou a colaborar com o roteirista Richard Curtis em esquetes humorísticas.

Crédito: Flickr Transmundi Operadora

Outro personagem marcante de Atkinson foi “Johnny English”, que ganhou três filmes, lançados em 2003, 2011 e 2018.

Crédito: Divulgação/Universal Studios

