Artesã potiguar, Tânia Maria recebe prêmio como atriz e aumenta expectativa pelo Oscar
O longa vem sendo apontado pela mídia estrangeira como possível candidato às categorias de Melhor Filme Internacional, Melhor Direção e Melhor Ator, com Wagner Moura, na premiação do Oscar.
No entanto, uma das previsões mais surpreendentes foi o nome de Tânia Maria. Ela está sendo cotada em listas da Variety e da Hollywood Reporter para uma indicação na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante.
Embora a potiguar tenha ficado abaixo da 16ª colocação em ambas as publicações, ela está à frente de atrizes conhecidas como Laura Dern, por “Jay Kelly”, e Mia Goth, por “Frankenstein”.
“Não sei nem o que é Oscar, mas fiquei contente demais só de ter meu nome na lista, é uma honra muito grande”, disse ela em recente entrevista ao jornal O Globo.
Todo esse burburinho serviu para dar holofotes a Tânia, que só ingressou no cinema aos 72 anos, como figurante em “Bacurau”, de 2019.