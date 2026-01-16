Acessível e popular: o poder da laranja na prevenção de doenças
Rica em vitamina C, flavonoides, antioxidantes, fibras e minerais essenciais como potássio e cálcio, a laranja se destaca como um alimento funcional, capaz de melhorar desde a saúde do coração até o funcionamento do sistema digestivo.
Além disso, ela é altamente valorizada por sua praticidade, podendo ser consumida in natura, em sucos ou incorporada a diversas receitas culinárias, o que a torna uma escolha acessível e saborosa para pessoas de todas as idades. Vamos conhecer alguns de seus benefícios e seu uso em receitas??
A laranja é um excelente reforço para o sistema imunológico, sendo uma das melhores fontes naturais de vitamina C. Este nutriente essencial tem papel importante na proteção contra doenças, pois atua como um poderoso antioxidante, combatendo os radicais livres que danificam as células do organismo.
A combinação de vitamina C e flavonoides presentes na laranja também fortalece as defesas do corpo, tornando-o mais resistente a infecções e doenças. A vitamina C também auxilia na síntese de colágeno, importante para a saúde da pele e das articulações.
Outro benefício relevante da laranja está na sua capacidade de melhorar a digestão. Graças ao seu alto teor de fibras, como pectina, celulose e hemicelulose, ela favorece o trânsito intestinal e auxilia no combate à prisão de ventre.
As fibras também são benéficas para a regulação do colesterol, já que a pectina ajuda a reduzir a absorção de gorduras e impede o acúmulo de substâncias prejudiciais nas artérias.