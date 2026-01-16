A magia do Monte Saint-Michel: De fortaleza a ilha na maré alta
No ponto mais alto do monte está a Abadia do Monte Saint-Michel, construída a partir do século 8. Ela mistura estilos românico e gótico, com arcos imponentes e vitrais que filtram a luz do mar. Era um centro de peregrinação cristã durante a Idade Média. Hoje, é o coração espiritual e visual do local.
O Monte é um exemplo raro de arquitetura vertical medieval. As construções foram erguidas em camadas, adaptando-se ao relevo íngreme da rocha. A vila se organiza em círculos concêntricos, com a abadia no topo, seguida por muralhas, casas e lojas. Cada nível tinha uma função social e religiosa distinta.
Durante a Guerra dos Cem Anos, Monte Saint-Michel resistiu a repetidos cercos ingleses. Suas muralhas e localização estratégica o tornaram praticamente impenetrável. Tornou-se, assim, um símbolo de resistência francesa. Até hoje, é um dos poucos lugares da Normandia que nunca caiu nas mãos dos ingleses.
Segundo a lenda, o Arcanjo Miguel apareceu ao bispo Aubert em 708 e ordenou a construção da abadia. Dizem que o religioso ignorou a visão até que o arcanjo tocou sua cabeça com o dedo, deixando um buraco em seu crânio. Essa relíquia está exposta na igreja de Saint-Gervais, em Avranches.
O Monte Saint-Michel fica a cerca de 360 quilômetros de Paris. É possível chegar de trem até Pontorson e depois pegar um ônibus. Também há excursões saindo da capital. Desde 2014, uma passarela elevada permite o acesso a pé, de bicicleta ou com ônibus especiais, mesmo durante a maré alta.