Linfoma de Hodgkin: entenda câncer que matou Isabel Veloso

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar .

Doença começa no sistema imunológico. Afeta principalmente os gânglios linfáticos e pode se espalhar pelo corpo se não for identificado cedo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.