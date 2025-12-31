Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar .

Crédito: Reprodução do Facebook/Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito

/ Crédito: Reprodução do Facebook/Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito

Cleópatra: arqueólogos descobrem busto que pode ser da rainha egípcia

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.