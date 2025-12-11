Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar .

Crédito: Imagns de Alexa, Bevrely Buckley e Adina Voicu por Pixabay e Freepik

Nova espécie de abelhas é chamada de Lúcifer por ter “chifres”

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.