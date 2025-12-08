Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar .

Crédito: Reprodução Flora Digital do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina

Crédito: - Reprodução Flora Digital do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina

Crédito: Flora Digital do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina

Crédito: ReproduÃ§Ã£o Flora Digital do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina

Crédito: Reprodução Flora Digital do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina

Já ouviu a expressão ‘Ficar na pindaíba’? Origem é uma fruta que poucos conhecem

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.