Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Aos 95 anos, viúvo de mulher de 61, Clint Eastwood usa mantra para equilíbrio emocional

Aos 95 anos, viúvo de mulher de 61, Clint Eastwood usa mantra para equilíbrio emocional

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar