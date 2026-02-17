Signos mais gastadores do zodíaco: quem esbanja dinheiro sem culpa? / Crédito: EdiCase Astrologia

Algumas pessoas pensam duas vezes antes de abrir a carteira. Outras, passam o cartão antes mesmo de olhar o preço. Na astrologia, certos signos têm uma relação mais impulsiva, emocional ou prazerosa com o dinheiro — e isso pode explicar por que alguns naturalmente gostam mais de gastar. A seguir, confira quais são os signos que mais tendem a ser mais gastadores!

1. Leão Os leoninos gostam de qualidade, luxo e tudo que transmite status. Regidos pelo Sol, eles têm forte desejo de se sentir especiais — e isso inclui roupas, experiências e presentes marcantes. Para Leão, gastar muitas vezes é uma forma de celebrar a própria vida.

2. Sagitário Sagitário não gasta com coisas e, sim, com experiências. Viagens, cursos, aventuras e novidades são tentações constantes. Regido por Júpiter, planeta da expansão, esse signo tende a acreditar que sempre haverá mais dinheiro depois. 3. Libra Os librianos têm um radar natural para beleza e harmonia. Amam decoração, moda, perfumes e tudo que seja visualmente agradável. Como são regidos por Vênus, planeta do prazer e do luxo, podem gastar mais do que deveriam só porque “é lindo”. 4. Áries Áries é rápido para decidir — inclusive financeiramente. Se quer, compra e só depois pensa. A impulsividade ariana pode gerar compras repentinas, especialmente quando estão animados, ansiosos ou querendo recompensa imediata.