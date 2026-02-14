Dia de São Valentim: 6 orações para fortalecer o amor e os relacionamentos

Segundo a crença, São Valentim, sacerdote italiano da Igreja Católica, neste dia, foi condenado à morte por defender o direito dos soldados do Império Romano de se casarem. Na época, o imperador Cláudio II acreditava que os soldados que tinham um relacionamento sério eram piores em combate e proibiu os matrimônios.

O Dia de São Valentim é comemorado anualmente em 14 de fevereiro em diversos países, como Estados Unidos, Canadá, França e Austrália. A data também é celebrada entre os casais apaixonados, que dedicam o momento para presentear os parceiros e festejar a união.

Após ser preso, São Valentim teria se apaixonado por uma mulher e, para declarar o seu amor, escrevia cartas para ela, assinando como “do seu Valentim”. Daí surgiu a famosa tradição de escrever bilhetes apaixonados, que conquistou enamorados ao redor do mundo.

junto a Deus e Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.

2. Oração para se reconciliar com a pessoa amada

Ó, Jesus Cristo, salvador nosso, que viestes ao mundo para o bem das almas dos homens, mas que fizestes tantos milagres para dar saúde ao corpo e amor às almas apaixonadas. Tu que curastes o menino que sofria de ataques e caía na água e no fogo; que libertastes aquele que se escondia entre os túmulos do cemitério; que expulsastes os maus espíritos dos possessos que espumavam; peço-Vos, por intermédio de São Valentim, o santo dos namorados, a quem destes o poder de curar os que sofrem de amor, a reconciliação do meu casamento. Amém!

3. Oração contra decepção amorosa

Meu grande amigo São Valentim, tu, que és o protetor dos enamorados, olha para mim, para a minha vida e para os meus anseios. Defende-me dos perigos, afasta de mim os fracassos, as desilusões e os desencantos. Faze que eu seja realista, confiante, digno e alegre. Que eu encontre um amor que me agrade, seja trabalhador, virtuoso e responsável. Que eu saiba caminhar para o futuro e para a vida com as disposições de quem recebeu de Deus uma vocação sagrada e um dever social.

4. Oração para cultivar a paz no amor

São Valentim, que semeastes a bondade, o amor e a paz na Terra, sede meu guia espiritual. Ensinai-me a aceitar os defeitos e as falhas do meu companheiro e ajudai-o a reconhecer as minhas virtudes e vocações. Vós, que compreendeis os que se amam e desejam ver a união abençoada por Cristo, sede nosso advogado, nosso protetor e nosso abençoador. Em nome de Jesus! Amém!

5. Oração para fortalecer a fé e a virtude

Glorioso São Valentim, nosso amado protetor, que triunfaste contra o demônio, continua tua vitoriosa obra, livrando-nos das tentações infernais e salvando nossas almas. Fortifica-nos e guia-nos nas batalhas espirituais, obtendo do Senhor a graça de que sejamos semelhantes a ti, que sempre estiveste disposto a sofrer qualquer afronta e qualquer tormento a perder uma só de tuas virtudes cristãs. Amém.

6. Oração para proteger o relacionamento

São Valentim, ajude-nos a não sentir invejas pessoais, de bens materiais, espirituais e financeiros. Nos dê a força e a benevolência que tem em sua alma e nos proteja sempre! São Valentim, também venerado como o santo protetor dos namorados em vários países do mundo, ampare nossa união amorosa, para que encontremos a pessoa certa para viver conosco até a velhice. Obrigado, em nome de Deus Pai. Amém.