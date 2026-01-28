Qual estilo de decoração combina com você? Descubra e transforme sua casa / Crédito: EdiCase Decoracao

Há diversos estilos de decoração para os mais variados espaços e tipos de pessoas. A partir da escolha de um deles (ou até mais), é possível definir cores, móveis, iluminação, objetos decorativos e outros elementos para compor os ambientes. Mas, é claro, a preferência por um conceito não deve anular as necessidades e desejos dos moradores. A seguir, confira as características de alguns estilos de decoração e escolha o que melhor combina com você!

1. Industrial O industrial é um estilo de decoração que consegue unir urbanidade e elegância ao mesmo tempo. Ele valoriza bastante texturas como concreto, couro e, principalmente, metal. Também é possível encontrar nos ambientes com esse conceito materiais brutos e inacabados, paredes de tijolos expostas, pisos de cimento queimado, móveis oxidados e antigos, texturas desgastadas e madeiras cruas e envelhecidas, portas e janelas largas, encanamentos e vigas expostas.

Os tons predominantes desta tendência são: a cor natural do ferro, o preto e a cor da madeira natural. A iluminação, que costuma ser indireta e amarela, ganha bastante destaque com o uso de luminárias em metal e lâmpadas de filamento de carbono. 2. Escandinavo O estilo escandinavo traz em sua origem a ideia do conforto, aconchego e simplicidade. Segundo a designer de interiores Larissa Santo, ele é marcado por cores claras, com intuito de dar mais claridade ao ambiente. Por causa disso, a luz natural também é bastante valorizada durante o dia. A luz artificial, por sua vez, ganha espaço com o uso de pendentes e luz direta. Itens funcionais como tapetes mais quentinhos, almofadas e mantas ajudam a compor um espaço aconchegante e, ao mesmo tempo, simples.

Por possuir características que focam a comodidade e o minimalismo, a decoração escandinava denota uma certa sofisticação. “Ao juntar elementos como cores cinza e branco, madeira clara, linhas mais retas nos móveis, isso faz com que o ambiente se torne mais clean e, por muitos, isso é visto como mais sofisticado”, explica Larissa Santo. 3. Hygge Hygge é entendido como um estilo de vida cujo objetivo é inserir bem-estar, aconchego e conforto na rotina. Na decoração, o conceito é aplicado por meio de itens que também transmitem essa comodidade e leveza. Por isso, para aplicá-lo nos ambientes, é indicado utilizar velas (inclusive as aromatizadas), elementos com texturas, luminárias com luz esmaecida, objetos com valor afetivo, tapetes macios, cobertores e mantas aconchegantes, almofadas macias, sofás e cadeiras confortáveis.

Ainda, elementos que remetem à natureza são muito bem-vindos para deixar o espaço ainda mais agradável. Dessa forma, pode-se incluir na decoração plantas, materiais como lã e madeira e valorizar a iluminação natural. Para construir ambientes agradáveis e aconchegantes, os tons mais utilizados são os neutros, pastéis, cinzas, marrons e brancos. Assim, pode-se usar as cores cinza e branco para sofás, tecidos e paredes. Os tons pastéis podem vir de outros elementos decorativos. 4. Contemporânea O contemporâneo preza a simplicidade, mas também a sofisticação sutil, o conforto, o bem-estar e a funcionalidade. Apresenta uma estética minimalista, em que evidencia mais o espaço e menos os objetos.

É um estilo de decoração que está em constante transformação, uma vez que utiliza ideias e tendências que estão em alta no momento. Atualmente, valoriza ambiente mais clean, tons neutros, superfícies lisas, espaços abertos e livres e materiais como madeira, revestimentos polidos, vidros, metais e mármores. A utilização de formas geométricas — mais especificamente as linhas retas — é uma das características mais marcantes da decoração contemporânea, pois atribuem personalidade ao ambiente. Estão presentes de variadas maneiras: no mobiliário, em itens decorativos, em portas e janelas etc. As cores neutras, como branco, cinza, preto, bege e marrom, ganham espaço nos ambientes. As cores mais vivas, como amarelo, laranja, vermelho e berinjela, são usadas em detalhes, como objetos decorativos, quadros, tapetes e almofadas.