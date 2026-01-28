Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

7 receitas com batata-doce para melhorar o ganho de massa muscular

7 receitas com batata-doce para melhorar o ganho de massa muscular

Confira como preparar pratos deliciosos com esse vegetal para turbinar os resultados do treino
Autor Redação EdiCase
Autor
Redação EdiCase Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A batata-doce é um dos alimentos mais populares entre quem busca ganhar massa muscular de forma saudável. Rica em carboidratos complexos, fibras, vitaminas e minerais, ela oferece energia de longa duração e nutrientes essenciais para o crescimento muscular.

Se você procura formas saborosas e eficientes de incluí-la na sua alimentação, confira nossa seleção com 7 receitas de batata-doce que vão turbinar o seu ganho de massa muscular e diversificar suas refeições.

1. Batata-doce recheada

Ingredientes

  • 2 batatas-doces laranjas
  • 2 colheres de sopa de iogurte natural
  • 1 colher de sopa de cottage
  • Brotospara decorar
  • 1 colher de chá de azeite de oliva
  • Sal, pimenta-do-reino moída e páprica defumada a gosto

Modo de preparo

Lave bem as batatas-doces e faça alguns furos na superfície com um garfo, para que o calor penetre melhor durante o cozimento. Pincele azeite e polvilhe sal, pimenta-do-reino e páprica a gosto, garantindo que fiquem bem temperadas. Coloque-as em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 40 a 50 minutos, ou até que fiquem macias e o garfo entre facilmente na polpa.

Retire as batatas-doces do forno e, ainda quentes, corte-as ao meio ou abra ao meio mantendo a casca. Com um garfo, solte um pouco do miolo interno e transfira para uma tigela. Misture esse miolo com iogurte natural e cottage até formar um creme homogêneo.

Recheie as batatas-doces com essa mistura, preenchendo bem cada metade, e finalize decorando com brotos. Sirva ainda quente.

2. Bolo de batata-doce

Ingredientes

  • 400 g de batata-doce cozida, descascada e amassada
  • 1/4 de xícara de chá de óleo de girassol
  • 1 xícara de chá de açúcar de coco
  • 2 xícaras de chá de farinha de aveia
  • 4 ovos
  • 1 colher de chá essência de baunilha
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • Óleo de girassol para untar
  • Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a batata-doce, o óleo de girassol, os ovos e a essência de baunilha e bata até obter uma mistura homogênea. Aos poucos, adicione a farinha de aveia e o açúcar de coco e bata novamente até obter uma massa homogênea. Por último, coloque o fermento químico e bata para incorporar. Unte uma forma para bolo com óleo de girassol e polvilhe com farinha de aveia. Disponha a massa e leve ao forno preaquecido 180 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.

3. Salada de batata-doce com frango e cogumelo

Ingredientes

  • 4 batatas-doces descascadas e picadas
  • 1 maço de alface
  • 400 g de cogumelo shitake laminado
  • 2 dentes de alho descascado e amassados
  • 2 peitos de frango cortados em tiras
  • Suco de 1 laranja
  • 60 g de queijo de cabra picado
  • 2 colheres de sopa de mel
  • 1 colher de sopa de vinagre
  • Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque as batatas-doces e regue com mel. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até ficarem macias. Retire do forno e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o cogumelo e o alho e refogue por 8 minutos. Desligue o fogo e reserve.

Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra e deixe descansar por 10 minutos. Após, em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha o frango e doure. Desligue o fogo e transfira para uma saladeira. Adicione as folhas de alface, o cogumelo e o queijo e misture. Tempere com suco de laranja, azeite e vinagre. Sirva em seguida.

4. Quiche de batata-doce

Ingredientes

Massa

  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral
  • 100 g de azeite
  • 1 ovo
  • 1 pitada de sal
  • Farinha de trigo integral para polvilhar

Recheio

  • 1 kg de batata-doce laranja descascada, cozida e amassada
  • 2 berinjelas cortadas em rodelas finas
  • 1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
  • 1 cebola descascada e picada
  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de creme de ricota
  • Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e o sal e misture. Adicione o azeite e mexa até obter uma farofa grossa. Acrescente o ovo e mexa até obter uma massa homogênea. Se necessário, adicione um pouco de água gelada para dar o ponto. Envolva a massa em plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos.

Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo e disponha a massa. Abra com a ajuda de um rolo e transfira para uma forma de quiche, preenchendo o fundo e as laterais. Faça furos na massa com a ajuda de um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Retire do forno e reserve.

Recheio

Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte a batata-doce e a berinjela e refogue até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Disponha os legumes e o tomate-cereja sobre a massa e reserve.

Em um recipiente, coloque os ovos e o creme de ricota e mexa para incorporar. Despeje a mistura sobre a massa com os legumes e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme. Sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com coentro picado.

5. Batata-doce assada com nozes

Ingredientes

  • 1 batata-doce descascada e cortada em tiras finas
  • 1 colher de sopa óleo de girassol
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 2 colheres de sopa nozes picadas
  • 1 colher de chá tomilho picado

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque as tiras de batata-doce e regue com óleo de girassol. Tempere com sal e pimenta-do-reino e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 14 minutos, virando na metade do tempo. Após, retire a batata-doce do forno e transfira para uma travessa. Tempere com tomilho e regue com azeite. Polvilhe com nozes e sirva em seguida.

6. Purê de batata-doce laranja

Ingredientes

  • 1 kg de batata-doce laranja descascada e picada
  • 4 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 xícara de chá de leite
  • Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma travessa, coloque a batata-doce e o alho e regue com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até ficar macia. Após, retire a batata-doce do forno, amasse e coloque em uma panela. Adicione leite e leve ao fogo médio para cozinhar até obter o ponto de purê, mexendo sempre. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

7. Nhoque de batata-doce

Ingredientes

  • 400 g de batata-doce cozida e amassada
  • 3 colheres de sopa de farinha de aveia
  • 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
  • 1 ovo
  • Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto
  • 500 ml de molho de tomate quente
  • Água para cozimento
  • Farinha de aveia para polvilhar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture a batata-doce amassada com o ovo, a farinha, o queijo parmesão e os temperos até formar uma massa macia. Polvilhe farinha na bancada e modele rolinhos com a massa. Corte em pedaços de cerca de 2 cm para formar o nhoque. Leve uma panela média com água ao fogo médio e adicione uma pitada de sal. Quando ferver, coloque os nhoques aos poucos, mexendo delicadamente para não grudar. Quando subirem à superfície (cerca de 2–3 minutos), retire com uma escumadeira. Sirva com o molho de tomate.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

edicase

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar