7 receitas com batata-doce para melhorar o ganho de massa muscular / Crédito: EdiCase Culinaria

A batata-doce é um dos alimentos mais populares entre quem busca ganhar massa muscular de forma saudável. Rica em carboidratos complexos, fibras, vitaminas e minerais, ela oferece energia de longa duração e nutrientes essenciais para o crescimento muscular. Se você procura formas saborosas e eficientes de incluí-la na sua alimentação, confira nossa seleção com 7 receitas de batata-doce que vão turbinar o seu ganho de massa muscular e diversificar suas refeições.

1. Batata-doce recheada Ingredientes 2 batatas-doces laranjas

2 colheres de sopa de iogurte natural

1 colher de sopa de cottage

Brotospara decorar

1 colher de chá de azeite de oliva

Sal, pimenta-do-reino moída e páprica defumada a gosto Modo de preparo Lave bem as batatas-doces e faça alguns furos na superfície com um garfo, para que o calor penetre melhor durante o cozimento. Pincele azeite e polvilhe sal, pimenta-do-reino e páprica a gosto, garantindo que fiquem bem temperadas. Coloque-as em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 40 a 50 minutos, ou até que fiquem macias e o garfo entre facilmente na polpa.

Retire as batatas-doces do forno e, ainda quentes, corte-as ao meio ou abra ao meio mantendo a casca. Com um garfo, solte um pouco do miolo interno e transfira para uma tigela. Misture esse miolo com iogurte natural e cottage até formar um creme homogêneo.

Recheie as batatas-doces com essa mistura, preenchendo bem cada metade, e finalize decorando com brotos. Sirva ainda quente. 2. Bolo de batata-doce Ingredientes 400 g de batata-doce cozida, descascada e amassada

1/4 de xícara de chá de óleo de girassol

1 xícara de chá de açúcar de coco

2 xícaras de chá de farinha de aveia

4 ovos

1 colher de chá essência de baunilha

1 colher de chá de fermento químico em pó

Óleo de girassol para untar

Farinha de aveia para enfarinhar Modo de preparo Em um liquidificador, coloque a batata-doce, o óleo de girassol, os ovos e a essência de baunilha e bata até obter uma mistura homogênea. Aos poucos, adicione a farinha de aveia e o açúcar de coco e bata novamente até obter uma massa homogênea. Por último, coloque o fermento químico e bata para incorporar. Unte uma forma para bolo com óleo de girassol e polvilhe com farinha de aveia. Disponha a massa e leve ao forno preaquecido 180 °C por 40 minutos. Sirva em seguida. 3. Salada de batata-doce com frango e cogumelo Ingredientes 4 batatas-doces descascadas e picadas

1 maço de alface

400 g de cogumelo shitake laminado

2 dentes de alho descascado e amassados

2 peitos de frango cortados em tiras

Suco de 1 laranja

60 g de queijo de cabra picado

2 colheres de sopa de mel

1 colher de sopa de vinagre

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto Modo de preparo Em uma assadeira, coloque as batatas-doces e regue com mel. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até ficarem macias. Retire do forno e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o cogumelo e o alho e refogue por 8 minutos. Desligue o fogo e reserve.

Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra e deixe descansar por 10 minutos. Após, em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha o frango e doure. Desligue o fogo e transfira para uma saladeira. Adicione as folhas de alface, o cogumelo e o queijo e misture. Tempere com suco de laranja, azeite e vinagre. Sirva em seguida. 4. Quiche de batata-doce Ingredientes Massa 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral

100 g de azeite

1 ovo

1 pitada de sal

Farinha de trigo integral para polvilhar Recheio

1 kg de batata-doce laranja descascada, cozida e amassada

2 berinjelas cortadas em rodelas finas

cortadas em rodelas finas 1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

1 cebola descascada e picada

3 ovos

1 xícara de chá de creme de ricota

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto Modo de preparo Massa Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e o sal e misture. Adicione o azeite e mexa até obter uma farofa grossa. Acrescente o ovo e mexa até obter uma massa homogênea. Se necessário, adicione um pouco de água gelada para dar o ponto. Envolva a massa em plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo e disponha a massa. Abra com a ajuda de um rolo e transfira para uma forma de quiche, preenchendo o fundo e as laterais. Faça furos na massa com a ajuda de um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Retire do forno e reserve.