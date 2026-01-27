O que estreia no cinema nesta semana: 5 filmes imperdíveis / Crédito: Edicase Entretenimento

A última semana de janeiro traz ao cinema brasileiro uma programação diversificada que atende diferentes públicos e gostos cinematográficos. Entre os lançamentos previstos, destacam-se produções internacionais de diversos gêneros, desde dramas intensos até aventuras familiares, passando por ficção científica e comédias. Seja para assistir sozinho, em família ou com amigos, as opções prometem proporcionar experiências marcantes nas telonas. Confira, a seguir, cinco filmes que chegam aos cinemas e escolha qual combina mais com o seu interesse!

1. A Voz de Hind Rajab – 29/01 Dirigido por Kaouther Ben Hania, “A Voz de Hind Rajab” conta a trágica história real de Hind Rajab, uma garota de 6 anos que morreu ao tentar fugir junto à sua família dos ataques israelenses em Gaza. Escondida dentro do carro do próprio tio, ela ficou presa após o veículo começar a pegar fogo e, apesar de ter passado três horas no telefone com os voluntários do Crescente Vermelho, foi encontrada morta ao lado dos paramédicos após 12 dias da ligação.

A produção faz uma dramatização dos acontecimentos utilizando os áudios originais de Hind pedindo socorro e reportando as tentativas da ajuda humanitária de alcançá-la no meio do caos. Em uma série de denúncias, aborda o tema que chocou o mundo, principalmente por conta da falta de acesso das ambulâncias que poderiam ter salvado tais vidas. O elenco conta com Amer Hlehel, Clara Khoury e Motaz Malhees. Vale destacar que a diretora decidiu não escalar uma atriz para interpretar Hind em respeito à menina e sua família, usando apenas a voz verdadeira da jovem e as ligações de áudio reais. O filme foi escolhido pela Tunísia para concorrer ao Oscar 2026 na categoria de Melhor Filme Internacional e conseguiu entrar na lista de indicados. 2. Alerta Apocalipse – 29/01 “Alerta Apocalipse” é uma ficção científica com elementos de comédia dirigida por Jonny Campbell, com classificação não recomendada para menores de 18 anos. Baseado no livro homônimo de David Koepp, roteirista veterano de Hollywood com títulos como “Jurassic Park”, “Missão: Impossível” e “Homem-Aranha” em seu currículo, o filme acompanha Robert Quinn (Liam Neeson), um agente bioterrorista do Pentágono que é o único capaz de deter um estranho organismo altamente mutante.

Quando esse organismo escapa de seu armazenamento em uma instalação governamental, causa uma epidemia global e potencial destruição em nível de extinção. Quinn se reúne com um grupo improvável de civis que lutam por sua própria sobrevivência, incluindo Travis Meacham (Joe Keery) e Naomi Williams (Georgina Campbell). Juntos, eles são a única esperança de salvar a humanidade. Além da ameaça biológica, enfrentam desafios internos, incluindo desconfianças e conflitos pessoais. A trama é repleta de suspense e ação, explorando temas de coragem, sacrifício e a luta pela sobrevivência. A questão central é se sorte, destemor e um senso de humor mordaz serão suficientes para completar essa importante missão e evitar uma catástrofe mundial. 3. O Menino e o Panda – 29/01 Dirigido por Gilles de Maistre, “O Menino e o Panda” acompanha a feliz amizade entre um garoto pré-adolescente e um urso panda. Um jovem de 12 anos chamado Tian (Noé Liu Martane) é enviado para morar na casa de sua avó (Sylvia Chang) nas montanhas de Sichuan após ter se saído mal na escola com notas baixas.

Longe da cidade e em meio à natureza, Tian descobre uma vida mais livre e simples. Durante um passeio pela floresta, ele esbarra com um filhote de panda e acaba construindo um laço único com o animal, apelidando-o de Moon. Por meio dessa união inesperada, ambos vivem uma jornada de descobertas e autoconhecimento, enfrentando medos e aprendendo sobre coragem e respeito. O elo entre Tian e o urso transforma completamente a vida do jovem e de sua família. O elenco também conta com Yé Liu e Nina Liu Martane. 4. Song Sung Blue: Um Sonho a Dois – 29/01 “Song Sung Blue: Um Sonho a Dois”é uma comédia musical dramática dirigida por Craig Brewer. Baseado em uma história real, o filme acompanha a jornada de um casal azarado de Milwaukee, Mike (Hugh Jackman) e Claire Sardina (Kate Hudson). Mike era um imitador do cantor Don Ho quando, em uma feira estadual, conhece Claire enquanto ela sobe no palco para se apresentar como Patsy Cline. Ambos músicos com aspirações grandiosas, a dupla acaba se tornando um ícone local quando formam uma banda de tributo a Neil Diamond, uma decisão que muda por completo a vida dos dois artistas. Nessa jornada musical, o casal experimenta o sucesso e a desilusão, enfrentando os altos e baixos da carreira artística. O elenco também conta com Ella Anderson e King Princess.