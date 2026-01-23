Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vitamina E: 10 alimentos para a saúde e a juventude da pele

Nutriente antioxidante ajuda a proteger as células contra os danos causados pelos radicais livres
Autor Redação EdiCase
As vitaminas são micronutrientes importantes no processo do metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas. Embora sejam substâncias essenciais ao organismo, os humanos não conseguem produzi-las em quantidade suficiente ou não as produzem. Por esse motivo, a ingestão de alimentos que as contenham é necessária.

A vitamina E, por exemplo, é um importante antioxidante, atua na prevenção do envelhecimento precoce das células, estimula o sistema imunológico, reduz o risco de cataratas, protege contra doenças cardiovasculares, ajuda a prevenir o câncer e doenças da pele. A falta dessa vitamina é rara, ocorrendo apenas em bebês prematuros e em pessoas com síndrome de má-absorção.

No entanto, é importante que ela esteja presente na alimentação. Por isso, a seguir, confira 10 alimentos ricos em Vitamina E para fortalecer o organismo!

1. Sementes de girassol

As sementes de girassol são uma excelente fonte de vitamina E, um nutriente conhecido por sua ação antioxidante, que ajuda a proteger as células contra os danos causados pelos radicais livres e contribui para a saúde da pele e do sistema imunológico. Versáteis, elas podem ser consumidas cruas, preservando ao máximo seus nutrientes, ou torradas, o que realça o sabor e a crocância.

2. Gema de ovo

A gema de ovo é uma fonte de vitaminas lipossolúveis, como as vitaminas A, D, E e K. Além disso, contém minerais como ferro, zinco e selênio. Ela fornece proteínas de alta qualidade e é muito benéfica para a saúde ocular, auxilia na absorção de cálcio, contribui para a saúde da pele e do cabelo e tem um papel importante na saúde cerebral.

3. Amêndoas

As amêndoas são uma ótima opção para aumentar o consumo de vitamina E. Segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo em parceria com o Food Research Center, 100 g delas torradas fornecem cerca de 23,9 mg do nutriente. Além disso, suas propriedades estão associadas ao fortalecimento do sistema de defesa, ajudando a combater enfermidades das vias respiratórias e a aliviar processos inflamatórios.

4. Quinoa

A quinoa é um alimento naturalmente sem glúten e se destaca pelo seu alto valor nutricional. Ela contém ferro, vitaminas do complexo B, magnésio, fósforo, potássio, cálcio, vitamina E e fibras, nutrientes que contribuem para o bom funcionamento do organismo. Essa combinação favorece a saúde muscular e óssea, auxilia na produção de energia, no equilíbrio do sistema nervoso e no fortalecimento do sistema imunológico, além de ajudar na digestão e na sensação de saciedade.

5. Espinafre

Assim como outros vegetais verde-escuros, o espinafre é rico em vitaminas A, C e E, além de conter compostos fenólicos com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Ele pode ser usado em saladas, sopas e refogados.

6. Abacate

O abacate é uma excelente fonte de vitamina E e se destaca por fornecer gorduras saudáveis, especialmente as monoinsaturadas, que contribuem para a saúde do coração e do sistema circulatório. Esses nutrientes ajudam a proteger as células contra o estresse oxidativo, favorecem a saúde da pele e auxiliam na absorção de vitaminas lipossolúveis. A fruta pode ser consumida em saladas, guacamole ou até mesmo em smoothies.

7. Óleo de gérmen de trigo

O óleo de gérmen de trigo é uma fonte concentrada de vitamina E, nutriente com ação antioxidante que auxilia na proteção das células e no fortalecimento do organismo. Ele pode ser utilizado para temperar saladas, finalizando os pratos com um toque nutritivo, ou adicionado a smoothies e vitaminas, enriquecendo as bebidas sem alterar muito o sabor. Por ser sensível ao calor, o ideal é consumi-lo cru, garantindo melhor aproveitamento de seus benefícios nutricionais.

8. Soja

A soja é uma boa fonte de vitamina E e se destaca por oferecer diversos benefícios para a saúde. Esse nutriente atua como antioxidante, ajudando a proteger as células contra os danos causados pelos radicais livres, enquanto os compostos presentes na soja contribuem para o equilíbrio do colesterol e para a saúde do coração. Além disso, o consumo regular pode favorecer o fortalecimento do sistema imunológico e auxiliar no bom funcionamento do organismo como um todo.

9. Kiwi

Apesar do seu alto índice de vitamina C, as propriedades nutricionais do kiwi vão muito além. A fruta também é fonte de magnésio, potássio, proteínas e vitaminas A, E e B6, nutrientes que contribuem para o bom funcionamento do organismo. Conforme a TBCA, 100 g de kiwi fornece cerca de 2,80 mg de vitamina E. Essa combinação ajuda na manutenção da saúde muscular e cardiovascular, fortalece o sistema imunológico e auxilia no equilíbrio do metabolismo.

10. Óleo de girassol

A vitamina E presente no óleo de girassol contribui para vários benefícios à saúde, incluindo a proteção das células e tecidos contra a oxidação, o fortalecimento do sistema imunológico e a saúde da pele. Mas é importante consumi-lo com moderação, pois é calórico.

