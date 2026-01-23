Horóscopo semanal: previsões dos signos de 26 janeiro a 01 de fevereiro de 2026 / Crédito: EdiCase Astrologia

O Sol em Aquário seguirá em conjunção com Mercúrio, Vênus, Marte e Plutão, sinalizando maior vitalidade, bem como a necessidade de se destacar em grupos e projetos coletivos. Embora as interações com amigos e pessoas próximas estejam em alta, haverá tendência à prepotência e ao egoísmo, podendo levar a rompimentos. Mercúrio em Aquário fará conjunção com o Sol e Vênus, favorecendo a expressão de ideias complexas. Desse modo, conversas e negociações importantes fluirão com maior facilidade. No entanto, o volume excessivo de informações poderá gerar agitação mental e dispersão.

Por sua vez, Vênus em Aquário estará em conjunção com o Astro-Rei e Mercúrio, indicando a busca por relações fundamentadas na liberdade, na afinidade intelectual e no respeito à individualidade. Será um bom momento para dialogar sobre sentimentos de forma leve e honesta.

Ademais, Marte em Aquário fará conjunção com o Sol e Plutão, trazendo o impulso necessário para realizar mudanças estruturais e profundas. Haverá mais coragem para enfrentar desafios que exigem resistência e estratégia. Contudo, ainda será preciso evitar atitudes precipitadas. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo. Áries Você entrará em uma fase de expansão social e renovação de projetos. A sua mente estará mais ativa e voltada para a troca de ideias, o que favorecerá negociações importantes e o fortalecimento de laços com amigos ou grupos que compartilham ideais semelhantes aos seus.

Além disso, como a sua presença tenderá a se destacar, o período se tornará propício para expor opiniões com segurança. Isso permitirá que atraia parcerias valiosas e o reconhecimento de sua originalidade. Busque, porém, o equilíbrio entre o desejo de liderar e as necessidades alheias. Para isso, priorize a cooperação em vez do individualismo. Por fim, aproveite a semana para planejar metas de longo prazo com coragem e clareza. Touro Nesta semana, seu foco se direcionará à carreira. Inclusive, tenderão a surgir oportunidades para assumir novas responsabilidades e conquistar reconhecimento profissional. Para ajudar, a sua comunicação estará bem clara, favorecendo negociações estratégicas e o fortalecimento da rede de contatos. Ademais, devido à autoconfiança intensa, o período se tornará excelente para expor as ideias, bem como para demonstrar a sua capacidade de liderança e inovação. Durante esta fase, você conseguirá colher os frutos dos esforços passados. Porém, será importante agir com cautela para harmonizar os objetivos individuais com os interesses coletivos.

Gêmeos Você receberá um convite para expandir os horizontes mentais e buscar conhecimentos que tragam um sentido mais profundo à vida. Ao longo da semana, a sua comunicação estará mais clara e magnética, favorecendo a imagem profissional e permitindo que as suas ideias sejam ouvidas e valorizadas por pessoas influentes. Além disso, haverá coragem para romper padrões antigos, estruturar as metas, inovar e conquistar resultados significativos. Por conta dessas energias, o período se tornará ideal para planejar viagens, iniciar cursos ou se dedicar a projetos que unam a sua visão de mundo aos objetivos de trabalho. Câncer Você vivenciará transformações internas e o encerramento de ciclos que já não servem para seu crescimento. Nesse cenário, a sua mente estará voltada para a compreensão de situações ocultas e para a resolução de pendências financeiras ou emocionais. Isso, por sua vez, permitirá que negocie acordos com mais clareza e sensibilidade.

Por outro lado, o período exigirá coragem para encarar verdades profundas e assumir o controle de mudanças inesperadas. Esse processo levará ao fortalecimento da sua segurança e dos vínculos de confiança. Aproveite para se desapegar do passado e investir em uma vida mais autêntica. Leão Você tenderá a dedicar mais atenção aos relacionamentos e às parcerias. Inclusive, existirá a oportunidade de renovar compromissos e harmonizar interesses. A boa comunicação facilitará acordos importantes e permitirá compreender melhor as necessidades do outro, mas sem negligenciar os próprios desejos. Ainda nesta fase, haverá coragem para definir limites saudáveis e se entregar a relações intensas. Você agirá com determinação para que os seus vínculos avancem com transparência e propósito. Em resumo, será um período favorável para encontros significativos e para a resolução de conflitos pendentes.