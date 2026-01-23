8 filmes para estudar temas sociais e históricos nas férias / Crédito: EdiCase Educacao

Férias são tempo de descansar, mas também de aprender. Nesse contexto, o cinema se destaca como um recurso acessível e eficiente para apoiar o aprendizado. Ao transformar informações históricas em narrativas visuais, os filmes facilitam a compreensão de contextos, personagens e conflitos, além de tornar visíveis processos sociais complexos. Durante o recesso escolar, o aprendizado pode ocorrer de forma mais leve e espontânea. Longe da pressão de provas, horários rígidos e tarefas diárias, as férias se tornam um momento estratégico para revisitar conteúdos estudados. “Sem a cobrança da rotina escolar, o estudante consegue retomar temas importantes com mais liberdade. Esse ambiente favorece uma aprendizagem guiada pelo interesse e pela curiosidade”, explica Leonardo Amorim, professor de Linguagens do Colégio Start Anglo Bilingual School, de São do Rio Preto (SP).

O hábito de assistir a produções audiovisuais de forma crítica também contribui para o desenvolvimento de habilidades previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), como leitura de imagem, análise de discurso e articulação entre diferentes fontes. “Ao converter informações em narrativas visuais, o cinema fortalece a capacidade de análise e a formação do senso crítico”, complementa Leonardo Amorim.

Filmes que abordam sobre temas sociais e históricos Além do entretenimento, o cinema é uma ferramenta poderosa para visualizar processos históricos, compreender contextos e refletir sobre diferentes épocas e pontos de vista. Filmes baseados em fatos, produções nacionais e obras que abordam temas como política, sociedade e cultura ampliam habilidades como interpretação, leitura de imagem, senso crítico e construção de argumentos. “Sem a pressão de provas e prazos, o estudante se conecta ao conhecimento com mais leveza. É um tipo de descanso ativo: relaxa, se diverte e, ao mesmo tempo, aprende”, afirma Ana Paula Aguiar, autora de História, Filosofia e Sociologia do Sistema de Ensino pH. Pensando nisso, os especialistas selecionaram oito filmes que unem entretenimento, repertório e ótimas oportunidades de estudo para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e vestibulares. Confira!

1. 12 Anos de Escravidão (2013), de Steve McQueen A obra reconstrói, de forma contundente, a experiência da escravidão nos Estados Unidos e suas raízes no racismo estrutural. Para Leonardo Amorim, o filme “é essencial para compreender as bases do racismo e as consequências sociais deixadas por esse período”. 2. As Sufragistas (2015), de Sarah Gavron Dirigido pela britânica, Sarah Gavron, o filme retrata a luta das mulheres inglesas pelo direito ao voto, mostrando como transformações políticas exigem organização, coragem e enfrentamento das desigualdades de gênero. Uma obra inspiradora e baseada em fatos. 3. Tempos Modernos (1936), de Charles Chaplin Considerado um clássico atemporal, o longa oferece uma leitura clara sobre o avanço da industrialização, a mecanização do trabalho e o ritmo acelerado do capitalismo. É uma obra valiosa para entender transformações econômicas e sociais que seguem influenciando o mundo do trabalho.

4. Capitão Fantástico (2016), de Matt Ross Dirigido pelo norte-americano Matt Ross, o filme acompanha um pai que cria seis filhos longe da sociedade convencional, em meio à natureza, com um intenso treino físico e intelectual. Quando a família é forçada a retornar ao “mundo real”, surgem conflitos sobre liberdade, educação e os limites de viver fora das normas sociais. “Ele é uma ótima opção, mesmo que não seja de um fato histórico, pois ele aborda debates fundamentais sobre educação, autonomia, crítica à sociedade de consumo e diferentes modelos de formação. A narrativa dialoga diretamente com temas contemporâneos de Ciências Humanas”, explica Leonardo Amorim. 5. Oppenheimer (2023), de Christopher Nolan Ao narrar a criação da bomba atômica, o filme explora dilemas éticos envolvendo ciência, poder e geopolítica. A história fornece subsídios para compreender o contexto da Guerra Fria, os avanços tecnológicos e as tensões internacionais que moldaram o século XX.

6. Adeus, Lenin! (2003), Wolfgang Becker Dirigido pelo alemão Wolfgang Becker, o filme conta a história de Alex, que precisa esconder da mãe — fervorosa socialista e recém-saída de um coma — que a Alemanha Oriental acabou de ruir. Para protegê-la, ele recria o mundo socialista dentro de casa, enquanto o país vive a queda do Muro de Berlim e a reunificação alemã. 7. Ainda Estou Aqui (2024), de Walter Salles Inspirado em fatos, o filme aborda os impactos da Ditadura Militar no Brasil, destacando desaparecimentos forçados e o enfrentamento de famílias em busca de justiça. A obra contribui para o entendimento de um período-chave da história recente e levanta discussões sobre memória, democracia e direitos civis. 8. Uma História de Amor e Fúria (2013), de Luiz Bolognesi Animação brasileira dirigida pelo roteirista Luiz Bolognesi, ela atravessa diferentes períodos da história do Brasil, da colonização ao futuro distópico, trazendo reflexões sobre violência estrutural, resistência e heranças coloniais. É uma opção leve, envolvente e visualmente rica para revisar conteúdo do país.