Clássicos que marcaram gerações: 5 filmes para ver pelo menos uma vez / Crédito: Edicase Entretenimento

Alguns filmes ultrapassam o tempo, atravessam gerações e seguem conquistando novos públicos mesmo décadas após seus lançamentos. Seja pela inovação técnica, pelas histórias emocionantes ou pelos personagens inesquecíveis, essas produções se tornaram verdadeiros marcos da cultura pop e da história do cinema. A seguir, reunimos cinco clássicos que merecem, pelo menos, uma sessão dedicada ao longo da vida. Confira!

1. Titanic (1997) Dirigido por James Cameron, “Titanic“ é muito mais do que um romance ambientado em uma tragédia histórica. O filmereconstrói com riqueza de detalhes o naufrágio do navio considerado “inafundável” e o transforma no pano de fundo para uma história de amor intensa e memorável. A relação entre Jack e Rose conquistou o público ao redor do mundo, enquanto a trilha sonora, os efeitos visuais e a direção ajudaram a eternizar a produção como um dos maiores sucessos do cinema.

Onde assistir: Disney+ 2. Avatar (2009) Também assinado por James Cameron, “Avatar“ revolucionou a experiência cinematográfica ao elevar o uso do 3D e dos efeitos digitais a um novo patamar. Ambientado no planeta Pandora, o longa mistura ficção científica, aventura e uma forte mensagem ambiental. Além do impacto visual, a história convida o espectador a refletir sobre exploração, pertencimento e conexão com a natureza, o que explica por que o filme segue relevante mesmo anos após sua estreia. Onde assistir: Disney+

3. E.T. – O Extraterrestre (1982) Dirigido por Steven Spielberg, “E.T. – O Extraterrestre” é um daqueles filmes capazes de emocionar públicos de todas as idades. A história da amizade entre uma criança e um ser de outro planeta aborda temas como empatia, solidão e aceitação de forma sensível e delicada. Com cenas que se tornaram clássicas, o longa permanece atual justamente por tratar sentimentos universais que atravessam gerações. Onde assistir: Prime Video, YouTube e Apple TV 4. A Fantástica Fábrica de Chocolate (1971) Inspirado na obra de Roald Dahl, “A Fantástica Fábrica de Chocolate“ encanta pelo universo lúdico e pelas mensagens sutis por trás da fantasia. A jornada de Charlie pela fábrica de Willy Wonka mistura imaginação, humor e críticas ao comportamento humano, tornando o filme muito mais do que uma simples história infantil. A produção segue conquistando novos espectadores e reafirma seu lugar como um clássico atemporal.