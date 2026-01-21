Bolos caseiros: 5 receitas irresistíveis para o café da tarde

Bolos caseiros: 5 receitas irresistíveis para o café da tardeVeja como preparar opções deliciosas, práticas e fofinhas para a sua família
Os bolos caseiros são a escolha perfeita para um lanche da tarde em família. Fofinhos, saborosos e irresistíveis, conquistam o paladar de todos. E o melhor: são fáceis de preparar e econômicos, tornando cada receita uma oportunidade de deixar o café da tarde mais delicioso. Por isso, selecionamos 5 receitas de bolos incríveis para você fazer em casa. Confira!
1. Bolo caseiro de canela
Ingredientes
- 2 claras de ovo
- 2 gemas de ovo batidas com 1 colher de café de água
- 250 g de açúcar peneirado
- 1 colher de sopa de canela em pó
- 225 g de farinha de trigo peneirada
- 200 ml de leite
- 50 g de manteiga derretida
- 1 colher de sobremesa de fermento químico em pó
- Açúcar e canela em pó para polvilhar
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
Em uma batedeira, coloque as claras e bata até obter o ponto de neve. Adicione as gemas e o açúcar e bata novamente por mais 4 minutos. Após, transfira a mistura para um recipiente, junte a canela em pó e a farinha de trigo, alternando com o leite e a manteiga. Misture até obter uma massa homogênea.
Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e polvilhe com açúcar e canela em pó. Sirva em seguida.
2. Bolo caseiro pintadinho
Ingredientes
- 100 g de manteiga sem sal
- 1 1/2 xícara de chá de açúcar
- 3 claras de ovo em neve
- 3 gemas de ovo batidas com 1 colher de café de água
- 1 xícara de chá de leite
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Raspas de 1 laranja
- Raspas de 1 limão
- Sementes de papoula a gosto
- Açúcar de confeiteiro para polvilhar
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
Em uma batedeira, coloque o açúcar, a manteiga, as gemas e metade do leite. Bata por 5 minutos. Adicione o restante do leite e a farinha de trigo e bata novamente para incorporar. Acrescente as claras em neve, as raspas de laranja e de limão, as sementes de papoula e o fermento químico. Bata até obter uma consistência homogênea.
Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180° C até dourar. Desligue o forno, desenforme com cuidado e polvilhe com o açúcar de confeiteiro. Sirva em seguida.
3. Bolo de limão fofinho
Ingredientes
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de óleo de girassol
- 1 xícara de chá de leite
- Raspas de 2 limões
- Suco de 1 limão
- 2 e 1/2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Óleo de girassol para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
Em um recipiente, bata os ovos com o açúcar até clarear. Acrescente o óleo de girassol, o leite, o suco e as raspas de limão e misture. Junte a farinha de trigo aos poucos e finalize com o fermento químico. Unte uma assadeira com óleo de girassol e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Sirva com café ou chá.
4. Bolo caseiro de chocolate com café
Ingredientes
- 4 gemas de ovo
- 1 colher de café de água
- 2 xícaras de chá de açúcar
- 1 colher de sobremesa de essência de baunilha
- 100 g de manteiga
- 1 xícara de chá de chocolate em pó
- 3 xícaras de chá de farinha de trigo
- 250 ml de café coado frio
- 4 claras de ovo em neve
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
Em uma batedeira, coloque as gemas e a água e bata por 3 minutos. Adicione o açúcar, a baunilha e a manteiga e bata novamente até obter um creme esbranquiçado. Reserve. Em um recipiente, coloque o chocolate, a farinha de trigo e o café e mexa para incorporar.
Após, junte a mistura com o conteúdo da batedeira e misture bem. Acrescente às claras em neve e o fermento químico e mexa delicadamente. Em seguida, transfira a massa para uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Sirva em seguida.
5. Bolo de coco gelado
Ingredientes
Massa
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 200 ml de leite de coco
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Óleo para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Cobertura
- 395 g de leite condensado
- 100 g de coco ralado
Modo de preparo
Em uma batedeira, bata os ovos, o açúcar e o óleo até obter um creme claro. Acrescente o leite de coco e misture. Adicione a farinha de trigo aos poucos e finalize com o fermento químico. Unte uma assadeira com óleo e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Retire do forno, aguarde esfriar e desenforme. Regue o bolo com o leite condensado e polvilhe com coco ralado. Leve à geladeira até o momento de servir.